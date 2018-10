¿Cómo se investiga el asesinato de Khashoggi?

“No hay pruebas de que Jamal Khashoggi haya sido asesinado”, repetían una y otra vez las autoridades de Arabia Saudí durante las primeras semanas de la crisis desatada por la muerte del periodista y colaborador de The Washington Post. “Sin cadáver, no hay prueba del delito” parecía ser el razonamiento desde Riad, vanagloriándose quizás de haber cometido el crimen perfecto al hacer desaparecer a uno de los más eminentes críticos con las políticas del hombre fuerte del régimen wahabí, Mohamed Bin Salmán. Pero la policía cuenta con diversas técnicas y procedimientos para evitar que el caso quede sin resolver y, de hecho, los saudíes han terminado por reconocer el asesinato de Khashoggi este pasado fin de semana, si bien con versiones cambiantes. Dado que el caso continúa bajo secreto de sumario y los investigadores turcos no han hecho públicos los detalles de la investigación, EL PAÍS ha conversado con varios expertos para saber cómo se procede en este tipo de casos.