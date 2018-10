Los euroescépticos advierten a May que no tolerarán que retrase el Brexit

"El problema no es el Brexit, es la primera ministra". El ultraderechista Nigel Farage, exlíder del UKIP y en la actualidad miembro del Parlamento Europeo, no tiene pelos en la lengua. Su virtud, en cualquier caso, es decir claramente lo que los euroescépticos del Partido Conservador no se atreven a decir a las claras. Pocas horas después de que se hiciera pública la última carambola de Theresa May, aceptar una extensión del periodo de transición hasta la salida definitiva de Reino Unido de la UE para desencallar las negociaciones, el ala dura de su partido le ha escrito una carta abierta en la que le exige que "no escenifique un juego de resistencia y discusión que lleve al final a una rendición", porque "la gente nunca nos lo perdonaría".