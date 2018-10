El exnegociador del Brexit llama a los ministros a rebelarse contra May

La posibilidad de que Theresa May flexibilice su posición y admita concesiones ante la UE para salvar un acuerdo sobre el Brexit antes del Consejo Europeo del miércoles ha puesto nerviosos a los euroescépticos conservadores. El exministro para el Brexit, David Davis, ha hecho un llamamiento a los miembros del Gobierno británico para que se rebelen contra la primera ministra. En un artículo publicado en el The Sunday Times, Davis, quien dimitió a principios de verano tras conocer el plan Chequers con el que May abrió las negociaciones con Bruselas, pide a los ministros que "ejerzan su autoridad colectiva" y les advierte de que "esta semana, la autoridad de nuestra Constitución está en peligro".