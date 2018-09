May se aferra a su plan y exige a la UE que presente una alternativa

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, no tira la toalla. A pesar del varapalo que recibió este jueves en Salzburgo por parte de sus colegas de la UE, May, en una comparecencia televisiva en directo desde el número 10 de Downing Street, ha evitado hacer la menor concesión y ha exigido a Bruselas que explique su negativa a aceptar el plan de salida de la UE propuesto y ofrezca alguna alternativa. May ha elevado el tono para exigir a la Bruselas que muestre respeto a Reino Unido.