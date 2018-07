Dimite el ministro británico para el Brexit, David Davis

El ministro británico para el Brexit, David Davis, ha renunciado a su cargo dos días después de que el Ejecutivo aprobara un plan para mantener una estrecha relación económica con la Unión Europea tras abandonar el bloque, según ha informado este domingo la prensa británica.

Davis, un euroescéptico que fue designado hace dos años para dirigir el recién creado Departamento para la Salida de la Unión Europea, había amenazado con dimitir en varias ocasiones por la posición de la primera ministra británica, Theresa May, en las negociaciones con la UE.

Tras su renuncia, el secretario de Estado del Brexit, Steve Baker, también ha anunciado su dimisión, según informa la prensa británica. El diputado conservador Peter Bone ha señalado que Davis ha "hecho lo correcto" ya que la propuesta de May "no es aceptable" y "de Brexit solo tiene el nombre". Por su parte el congresista del Partido Laborista Ian Lavery ha asegurado que "esto es un caos absoluto y Theresa May no tiene autoridad".

May debe presentar estas propuestas el lunes a los diputados británicos, antes de hacer lo propio en Bruselas. La proposición prevé el establecimiento de una zona de libre comercio y un nuevo modelo aduanero con el resto de Estados miembros de la UE, para mantener un comercio "sin fricciones" con el continente.

Davis, de 69 años, es un viejo conocido de la política británica. Fue secretario de Estado para Asuntos Europeos entre 1994 y 1997. En 2005 fue candidato para liderar el Partido Conservador pero fue derrotado por David Cameron.