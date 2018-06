Cronología del Brexit: dos años de una ruptura histórica entre Reino Unido y la Unión Europea

Las elecciones generales del 8 de junio supusieron un varapalo para las aspiraciones de Theresa May de conservar un apoyo social amplio a pocos de días del inicio de las negociaciones sobre el Brexit. Pese a que los conservadores vencieron en las urnas no consiguieron alcanzar la mayoría absoluta, quedándose a ocho escaños. Por este motivo, May llegó a un preacuerdo con los unionistas norirlandeses para gobernar, gracias a sus 10 escaños.