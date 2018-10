La policía francesa investiga el paradero del presidente de Interpol tras un viaje a China

La policía francesa ha abierto una investigación después de que la mujer del presidente de Interpol Meng Hongwei, denunciara la desaparición de su marido, del que no tiene noticias desde el pasado 29 de septiembre, cuando este viajó a China, según han informado fuentes policiales este viernes. La mujer, que reside en Lyon, donde tiene su sede el organismo policial internacional, no sabe nada de su paradero desde entonces, según las mismas fuentes. Reuters informa de que se ha intentado poner en contacto con los portavoces de Interpol para obtener más información, pero que no ha recibido respuesta.

Meng, de 64 años, accedió a la jefatura de la organización policial en noviembre de 2016. En su toma de posesión del cargo, según relató el diario China Daily, se comprometió a "convertir el organismo policial internacional en una plataforma más potente para la cooperación entre los Estados". Antes de asumir este importante mando policial, Meng había desempeñado el cargo de viceministro de Seguridad Pública en China. En aquel momento, las organizaciones de Derechos Humanos expresaron su preocupación al considerar que Pekín podría utilizar la posición de Meng, que fue un peso pesado del partido comunista chino, para perseguir a los disidentes del Gobierno chinos que están en el extranjero. Durante muchos años, Pekín ha intentado lograr el compromiso de otros países para deportar a China a ciudadanos a los que el país asiático acusa de diferentes delitos que van desde la corrupción hasta el terrorismo.

En un comunicado, la organización policial defiende que la determinación del paradero de su presidente es "un asunto" del que se han de ocupar "las autoridades de Francia y China pertinentes". Interpol precisa en la nota que Meng no se ocupa del día a día, sino que esta responsabilidad recae en el secretario general, Jürgen Stock.

La función principal de Interpol, creada en 1914 y que cuenta con más de 190 miembros, es proporcionar a las fuerzas policiales una plataforma internacional para que los Estados puedan notificar información relativa a sospechosos de haber cometido diferentes delitos.

