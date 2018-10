Pompeo se reunirá el domingo con Kim Jong-un en Corea del Norte

El pospuesto viaje del secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, a Corea del Norte se llevará a cabo este domingo, según el Departamento de Estado. La visita a Pyongyang se enmarca dentro de los contactos bilaterales para avanzar en el proceso de desnuclearización de la península coreana y preparar una segunda cumbre entre los líderes de ambos países. El anuncio de la cita llega poco más de un mes después de que el presidente Donald Trump cancelara un encuentro previsto para agosto alegando una falta de progreso en los acuerdos y culpando a China de ello.

Ahora Trump está satisfecho con su relación con el dictador Kim Jong-un así que el viaje vuelve a su cauce. Hace un par de días bromeó con que él y el líder norcoreano "se han enamorado" por correspondencia. "Estaba siendo muy duro, pero él también. Así íbamos de un lado al otro", afirmó el mandatario en su mea culpa por el trato que tuvo con quien en su día llamó “hombre cohete”. La visita de Pompeo agendada para el domingo 7 representa el "mayor progreso e impulso" en la normalización de las relaciones entre Washington y Pyongyang, afirmó este martes la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. "Todos reconocen que hay un camino por recorrer", declaró, pero agregó: "Nos sentimos lo suficientemente seguros como para tomar un avión para continuar estas negociaciones".

La gira asiática del secretario de Estado comenzará en Japón el 6 de octubre, donde se reunirá con el primer ministro Shinzo Abe; después irá a Pyongyang para verse con Kim el domingo, en una jornada en que también está previsto su paso por Corea del Sur. Finalmente, aterrizará en China, solo días después de que Trump acusara a Pekín de tratar de interferir en las elecciones legislativas del próximo noviembre con el fin de debilitarlo políticamente y ganarle en la batalla arancelaria. "Lamentablemente, nos hemos enterado de que China ha estado intentando interferir en los próximos comicios de 2018”, dijo Trump en la Asamblea General de la ONU sin dar ningún dato que respaldara su grave acusación.

En su reunión con Kim, se espera que Pompeo trate también de afinar los detalles para una posible segunda reunión entre el dictador norcoreano y Trump. El mandatario estadounidense aseguró la semana pasada que su segunda cumbre con Kim será "bastante pronto" y adelantó que el secretario de Estado haría los arreglos para ese encuentro en "el futuro inmediato".

En septiembre, Pompeo aseguró que el proceso de desnuclearización de Corea del Norte debía completarse como tarde para enero de 2021, cuando concluye el mandato de Trump. Sin embargo, el republicano aclaró la semana pasada que no quería poner fechas límite a ese proceso, y aseguró que "no importa si lleva dos años, tres años o cinco meses". Pero Corea del Norte ha dicho que no desmantelará su arsenal hasta firmar un tratado de paz con su vecina del Sur. Además, este martes la agencia oficial norcoreana KCNA publicó que un tratado de paz no puede ser "un elemento de regateo" y que "el fin a la guerra (...) no es un regalo que uno hace al otro".