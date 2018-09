Los republicanos impulsan la confirmación de Kavanaugh para el Supremo pese a las acusaciones

Los republicanos han cerrado filas en torno a Brett Kavanaugh y se disponen a apoyarle como nuevo miembro del Tribunal Supremo, a pesar de la grave polémica desatada en el país por las acusaciones de abusos que pesan sobre el juez, y allanar su confirmación sin aguardar ni a una investigación del FBI ni a la declaración de testigos.

El Comité de Justicia del Senado está reunido este viernes para votar la candidatura, paso previo al pleno de la Cámara, después de la sesión del jueves en la que una mujer, Christine Blasey Ford, de 51, testificó durante cuatro horas sobre un intento de violación hace más de 30 años. Este lo negó airadamente en su declaración posterior. El presidente Donald Trump y su partido le han creído a él.

Hasta este viernes por la mañana, todos los ojos estaban puestos en el senador republicano de Arizona Jeff Flake, un conservador moderado muy crítico con Trump, que había expresado sus dudas sobre Kavanaugh a raíz de las acusaciones. Poco antes de comenzar la reunión, sin embargo, informó de que había creído al juez y le respaldaría, lo que dio lugar a una escena dramática en el ascensor del Senado, donde dos mujeres le increparon llorando durante varios minutos por su decisión.

Desde dentro del ascensor, y ante las cámaras de televisión, Flake escuchó en silencio el llanto de una de ellas, víctima de agresión de sexual, quien le cuestionaba así: “¿Qué le estás diciendo a todas esas mujeres? ¿Qué me está diciendo a mí? Míreme cuando le hablo. Me está diciendo que mi agresión no importa, que lo que me pasó no importa y que va a llevar a quien hace estas cosas al poder. Eso es lo que me está diciendo cuando vote por él. No aparte la mirada de mí".