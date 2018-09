La caza de los últimos nazis continúa

La Shoah, el exterminio de los judíos de Europa, comenzó con balas y luego continuó en las cámaras de gas de los campos de exterminio nazis. Sin embargo, la mayoría de los criminales investigados por la mayor atrocidad de la historia están relacionados con la planificación del Holocausto o con los campos de la muerte, no con los fusilamientos masivos que se llevaron a cabo sobre todo entre 1939 y 1941 en Polonia y en el territorio de la antigua URSS y en los que fueron asesinados un millón de personas.

En los últimos 40 años, no ha sido juzgado ningún miembro de los Einsatzgruppen, los escuadrones móviles que se ocupaban del llamado Holocausto de las balas. Según Zuroff, todavía podrían estar vivos varias decenas de aquellos perpetradores. De hecho, Alemania está investigando actualmente tres casos. Sin embargo, la búsqueda de pruebas es especialmente compleja, no sólo por la falta de supervivientes sino porque no resulta nada sencillo demostrar documentalmente que alguien que formaba parte de una unidad que participó directamente en una matanza. Muchas de ellas, además, fueron perpetradas por colaboradores locales.