Israel libera a Ahed Tamimi, la adolescente icono de la resistencia palestina

La adolescente palestina Ahed Tamimi, de 17 años, ha salido la mañana de este domingo de la prisión israelí de Hasharon —situada en Even Yehuda, centro de Israel— y ha llegado a su casa, en Cisjordania, envuelta en un mar de lágrimas, arropada por sus familiares, que no paraban de abrazarla y besarla. "La resistencia continuará hasta que la ocupación termine", han sido sus primeras palabras, ya en su hogar.

Ha cumplido los ocho meses de condena que le impuso la justicia israelí el pasado mes de marzo por agredir a un militar. La joven se hizo mundialmente conocida tras aparecer en un vídeo abofeteando a un soldado israelí, el pasado 15 de diciembre, en la puerta de su casa. Los hechos sucedieron durante una redada del ejército hebreo en Nabi Saleh, el pueblo palestino en el que vive la familia Tamimi, en Cisjordania. La escena, en la que también aparecía su prima, Noor Tamimi, fue transmitida en directo a través de las redes sociales por su madre, Nariman, que también fue detenida y condenada a la misma pena. Al igual que Ahed, que cuando sucedieron los hechos tenía 16 años, este domingo Nariman ha recuperado la libertad.

Desde entonces, la joven se convirtió en un símbolo de la resistencia palestina contra la ocupación israelí. En otra grabación, cuando apenas tenía 12 años, también se ve a Ahed increpando a los soldados hebreos y dándoles manotazos para intentar evitar el arresto de su hermano. Los medios palestinos han contribuido a forjar el icono, ensalzando el coraje de la muchacha al enfrentarse con decisión a soldados, fuertemente armados, sin más armas que su lengua y sus manos. Su imagen vistiendo un jersey con una estrella gris de cinco puntas en el pecho inundó los actos de solidaridad con la familia celebrados en Gaza y Cisjordania. El pasado miércoles, para conmemorar la liberación de Ahed, dos artistas llegados de Italia pintaron el rostro de la joven en el muro que Israel construyó en la ciudad palestina de Belén. Ayer sábado, fueron detenidos por soldados israelíes, según informó un portavoz militar, porque pintar en la pared está prohibido.

Para la mayoría de los israelíes, el famoso vídeo no fue más que un intento intencionado de las Tamimi de provocar a los soldados mientras se les estaba filmando. Unas acusaciones que la joven negó durante el juicio. Ahed explicó que descargó su irá contra los militares porque recientemente habían disparado a su primo una bala de goma en el rostro. El tiro le hizo perder parte del cráneo y su cara quedó deformada de por vida. "Entonces vi, frente a mi casa, a los mismos soldados que habían disparado a mi primo. No me pude quedar quieta y respondí como lo hice", declaró Ahed ante el tribunal.

Durante su procesamiento, salió a la luz otro polémico vídeo en el que se ve la presión policial ejercida sobre la adolescente durante su interrogatorio. La justicia militar israelí prolongó su arresto hasta la celebración del juicio porque consideró que podía "representar un peligro" y "obstruir la investigación del caso". Finalmente, su abogada, Gaby Lasky, logró pactar el encarcelamiento de Ahed a cambio de declararse culpable de cuatro de los 12 cargos de los que fue acusada: asaltar al soldado hebreo, incitar a la violencia y dos cargos más por perturbar el curso de las actividades del Ejército. "Ocho meses de prisión no han podido con su inocencia", dijo Lasky tras la puesta en libertad de su defendida.

La familia Tamimi es muy conocida por su nacionalismo y su lucha activa contra la ocupación israelí. Su pueblo, Nabi Saleh, se encuentra en la denominada área C, la parte de Cisjordania bajo control administrativo y militar israelí. Varios de los Tamimi han muerto en enfrentamientos con los militares hebreos —el último, el pasado mes de enero en Ramala—, y raro es el que no ha pasado por la cárcel o algún centro de detención. Entre ellos, su padre, Bassem, que ha sido encarcelado varias veces por Israel. Según fuentes de la familia, 15 miembros del clan permanecen aún en prisiones israelíes.