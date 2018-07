La cumbre de Trump y Putin en Helsinki, últimas noticias en directo

EL PAÍS

"Las señoras Jenni Haukio y Melania Trump hablaron, entre otras cosas, del bienestar de niños y jóvenes, de la campaña Be Best de la Sra. Trump, de la acción de Haukio en el mecenazgo de Unicef ​​y la campaña Little stories. También hablaron de las fortalezas de Finlandia como sociedad de bienestar".

https://twitter.com/TPKanslia/status/1018797341829140480