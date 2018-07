Condenado a 10 años de cárcel por corrupción el ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif

El ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif, en una rueda de prensa en Islamabad en junio de 2017.

El ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif ha sido condenado este viernes a 10 años de prisión por un tribunal anticorrupción, según ha informado la Fiscalía y el abogado que lleva la defensa del político. Sharif, de 67 años, no ha acudido a la audiencia, que lo ha sentenciado "a 10 años de prisión y a una multa" por un caso de corrupción: la adquisición de varios apartamentos de lujo en una prestigiosa zona de Londres, según ha dicho a la agencia France Presse (Afp) su letrato, Mohammad Aurangzeb. Nawaz Sharif, que ocupó el puesto de primer ministro de Pakistán en tres ocasiones (2013-2017, 1997-1999 y 1990-1993), dimitió en julio del años pasado después de que el Tribunal Supremo decidiese inhabilitarlo por las sociedades de su familia en paraísos fiscales con fondos no declarados desveladas en los papeles de Panamá.

El juez del Buró de Responsabilidad Nacional (NAB, órgano anticorrupción), Mohamed Bashir, también ha condenado a siete años de prisión a la hija de Nawaz Sharif, Maryam, por el mismo motivo: la propiedad de los pisos en la capital británica. La hija ha sido sentenciada a otro año más de cárcel por presentar documentos falsificados. El yerno del ex primer ministro, el capitán Muhammad Safdar Awan, ha sido condenado a un año de cárcel. A las condenas de prisión hay que sumarles una multa al ex primer ministro de unos nueve millones de euros y otra a su hija, esta de 2,5 millones. El tribunal también ha ordenado la confiscación de los apartamentos en Londres.

Sharif y su hija están ahora mismo en Londres, cuidando de su esposa y madre, Kulsoom, que está en estado crítico. El yerno reside en Pakistán, según ha informado el diario paquistaní Dawn. La policía paquistaní está en máxima alerta en Islamabad, donde ha desplegado efectivos antidisturbios por si estallan protestas contra el fallo judicial, que supone un golpe para el partido del ex primer ministro, ya que llega a pocos días de las elecciones legislativas del próximo 25 de julio.

Los problemas de Sharif comenzaron en abril de 2016 con la filtración de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca que reveló que tres de sus cuatro hijos, Husain, Maryam y Hasan, crearon compañías en las Islas Vírgenes Británicas a través de las que controlan propiedades en Londres. La familia Sharif, que ya se enfrentó a acusaciones de corrupción en el pasado, reconoció entonces la posesión de esas empresas y las propiedades.