Una diputada argentina llama a dar más propinas para combatir la crisis

Elisa Carrió no es una diputada cualquiera. Enfrentó a Cristina Fernández de Kirchner por la presidencia en 2007 y en las últimas elecciones legislativas fue la candidata más votada del país, con el 51% de los votos en Buenos Aires, como aliada de Mauricio Macri. Su apoyo es imprescindible para el Presidente. Por eso cuando Carrió habla, todos escuchan. Fue dura contra la ley de aborto legal aprobada en Diputados. En lugar de participar del debate, envió una foto rezando en una capilla, entregada a Dios. Ahora, antes de la discusión en el Senado, dijo que hay “organismos internacionales que vienen por el control de la natalidad”. El martes, invitada a un programa de televisión, insinuó una solución a la crisis económica y también fue polémica.

Carrió pidió a la clase media y media alta “que dé propinas” para ayudar a los que menos tienen. “Hay veces que nosotros”, dijo, “cuando nos ajustamos lo primero que dejamos es de dar propina. Esto va cortando un círculo”, lamentó. El comentario pudo pasar desapercibido, perdido en el ruido mediático. Pero esta vez, algo salió mal. Entrevistado por teléfono por FM Cielo, una radio de la ciudad de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires, un camarero recordó al pasar una anécdota con Carrió, ocurrida hace un año y medio.

Lo que dijo el mozo que le di los $5 pesos y monedas es cierto por un café y dos tostados era la única plata que tenía le mostré la billetera y le pedí perdón, cuando vuelva a La Plata (o sea 200 km) le voy a llevar más.

(Mi derecho a réplica @clarincom) https://t.co/Xpfa2CnLzK — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 4 de julio de 2018

“Me ha tocado atender a la señora Carrió y recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina. Parece mentira, pero es así como te digo, me pasó que en este lugar se deja aproximadamente un 10% de propina, y en ese momento ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos [unos 17 centavos de dólar]", recordó el camarero, entre las carcajadas de los conductores, que pronto entendieron el impacto político de lo que estaban escuchando. La diputada gastó 300 pesos y la propina debería haber sido seis veces más alta.

El comentario del camarero llegó entonces a la prensa nacional y Carrió quiso responder por Twitter, donde suele plasmar sus opiniones. En un mensaje corto, admitió que la anécdota del bar era cierta, pero tuvo una explicación a su limitada generosidad, a contramano del auxilio social que pidió a la clase media. “Lo que dijo el mozo que le di los $5 pesos y monedas es cierto por un café y dos tostados era la única plata que tenía le mostré la billetera y le pedí perdón", escribió la diputada. “Cuando vuelva a La Plata (o sea 200 km) le voy a llevar más”, agregó. La diputada tendrá que actualizar el precio de su propina. Desde que tuvo el faltante de dinero, hace un año y medio, la inflación acumulada en Argentina superó el 25%.