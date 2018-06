Elecciones presidenciales en Colombia 2018, en vivo

EL PAÍS

La Policía habla de "total normalidad" en primeras horas de comicios en Colombia. El director de la Policía de Colombia, el general Jorge Hernando Nieto, ha informado este domingo de que las primeras horas de las elecciones que se celebran en el país para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos han transcurrido con "total normalidad". "El primer reporte es de total normalidad en todo el país. No hay ningún hecho que afecte el proceso electoral del país", dijo a los periodistas Nieto, quien de todos modos reconoció que hubo algunos hechos aislados, pero "ninguno que afecte la jornada". Explicó que en las últimas horas hubo la explosión de un artefacto en una empresa de salud en Bogotá, pero que no tiene nada que ver con las elecciones. Al respecto, la Fiscalía de Colombia precisó en un comunicado que la explosión se registró ayer, sábado, en la sede de la empresa de salud Medimás, donde "no se registraron víctimas pero sí daños materiales". Por otra parte, señaló que no se han registrado ataques cibernéticos y que se está monitoreando en tiempo real posibles situaciones en ese sentido. Recordó, igualmente, que no se pueden convocar manifestaciones este domingo y que las mismas, como lo contempla la ley, solo podrán hacerse a partir del lunes. (EFE)