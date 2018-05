Peña Nieto le dice a Trump que México no pagará por el muro “ni ahora ni nunca”

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha subrayado este martes por la noche que su país no pagará "ni ahora, ni nunca" el muro que su homólogo estadounidense, Donald Trump, pretende levantar entre ambos países. El nuevo posicionamiento del mandatario mexicano —a través de Twitter, donde ha publicado un doble mensaje en español y en inglés— llega horas después de que el magnate republicano repitiese, por enésima vez, en que su vecino del sur pagará la valla —que prometió a lo largo de la campaña electoral que le llevó a la presidencia— y "lo disfrutará".

Presidente @realDonaldTrump: NO. México NUNCA pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca.



Atentamente, México (todos nosotros). — Enrique Peña Nieto (@EPN) 30 de mayo de 2018

"Vamos a lograr el muro en cualquier caso. No quiero causar ningún problema, pero al final México va a pagar el muro. Solo os lo digo", había dicho horas antes el presidente de la primera potencia mundial en un mitin con seguidores en Nashville (Tennessee, centro-este de EE UU). "Ellos ganan todo ese dinero y no hacen absolutamente nada por parar a la gente que atraviesa México desde Honduras y todos esos países, la caravana, todo eso, y no hacen absolutamente nada. Van a pagar por el muro y lo van a disfrutar".

La insistencia del mandatario en asegurar que México pagaría por la construcción de su prometida barrera fronteriza causó fuertes tensiones con le Gobierno mexicano, quien ha rechazado en diversas ocasiones que eso vaya a ocurrir. De hecho, su vehemencia con la construcción del muro ya había provocado que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelase un viaje a Washington para visitar al multimillonario, una cita que no ha vuelto a concretarse pese a que Trump se abstuvo de mencionar que México pagaría los costes durante algún tiempo. También ha enturbiado la ya de por sí compleja negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) que une a ambos países y Canadá desde 1994. El rechazo es uno de los pocos asuntos en los que la opinión de prácticamente todos los mexicanos converge.

MÁS INFORMACIÓN

Trump tampoco ha logrado que el Congreso de su aprobación para que el muro sea construido con fondos federales, y ahora el multimillonario ha retomado la idea de que serán los mexicanos quienes lo financiarán. Además, el presidente estadounidense arremetió contra la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de quien dijo que "ama" a los pandilleros del MS-13. "A ella le encanta MS-13, ¿se imaginan?. Recuerden que les llamé animales y ella dijo 'cómo te atreves a decir eso'", argumentó el presidente.