Meade: “Merecemos un México con seguridad y sin corrupción”

“Para los mexicanos hoy las cosas no andan bien”. Este es el diagnóstico con el que el candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, cierra su libro El México que merecemos (Grijalbo, 2018). Meade ha presentado este jueves el texto de 220 páginas donde aborda lo que podría considerarse su propuesta de programa de Gobierno. Sobre los mismos ocho ejes con los que comenzó su campaña hace casi dos meses, el exministro de Hacienda ha desarrollado un texto con una base, principalmente, económica y donde demuestra su conocimiento sobre la administración pública.

En una pequeña sala de la editorial Penguin Random House, Meade ha explicado su iniciativa abordando temas como Estado de derecho, desigualdad, negocios, educación, comercio, energías renovables, mujeres y jóvenes. El candidato se ha puesto la chaqueta de académico y ha abordado el desarrollo de México en el último siglo en función de la esperanza de vida y la capacidad económica de sus ciudadanos. “Merecemos un México con seguridad, sin corrupción y donde podamos combatir la pobreza”, ha comentado.

“Es un plan de país premeditado, que de llevarse a cabo llevaría a un México distinto”, ha señalado la economista Gabriela Teruel, durante la presentación del libro. El especialista en comunicación estratégica Gabriel Guerra ha descrito el texto como un trabajo que rescata lo mejor del trabajo de los funcionarios en el servicio público. Meade ha intentado durante la campaña mostrar como una de sus bazas su experiencia en el Gobierno por más de dos décadas. “Me ha tocado ver la degradación del servicio público. Ha pasado de ser una aspiración y un ejemplo a un acto de masoquismo para alguien que lo quiere hacer”, apuntó Guerra.

Meade ha presentado El México que queremos, tres semanas después de que anunciara en un debate en televisión su existencia. Entonces el candidato reconoció que no recordaba el título del texto pero que lo había escrito de su puño y letra. El incidente desató las bromas en las redes sociales donde algunos mexicanos hicieron propuestas para dar un nombre al ejemplar. Meade es el último de los candidatos en presentar un libro, algo que generalmente sucede antes de que comience la campaña en México.

El libro también incluye una defensa de su papel en el Gobierno de Enrique Peña Nieto e insiste en su papel conciliador dada su lejanía con los partidos políticos. “Yo no he venido a dividir, sino a unir”, escribe el candidato en el libro con un ligero guiño al opositor Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas. A la presentación le ha acompañado el publicista Carlos Alazraki, quien se ha sumado en las últimas semanas al equipo de campaña de Meade. Alazraki preparó al candidato del PRI para el segundo debate presidencial donde consiguió mostrar una faceta más cercana del exministro de Hacienda. “Se me ha dicho que la campaña es transmitir emociones”, ha reconocido Meade en la presentación del libro, mientras miraba directamente a Alazraki.

Se han impreso 10.000 ejemplares en la primera edición de El México que queremos, según ha informado la casa editorial. El texto saldrá a la venta en los próximos días en todo el país por 199 pesos (10 dólares) y las ganancias de sus venta serán donadas a dos organizaciones no gubernamentales: Casa Amistad, que ayuda a niños con cáncer, y Fraternidad Sin Fronteras, dedicada al cuidado de personas con discapacidad.

El Verde abandona al PRI en Chiapas

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció la noche del miércoles que para la elección del gobernador del Estado de Chiapas postulará a su propio candidato. La formación política ha estado ligada durante años al PRI y juntos consiguieron hace seis años que Manuel Velasco se convirtiera en gobernador de uno de los estados más pobres del país. Aunque ambos partidos han roto su relación en esa región, los dos continúan en coalición en otros Estados y con la candidatura de José Antonio Meade a la presidencia.

“La militancia de este Partido no ha aceptado ninguna imposición y no la aceptará. Nuestros militantes en Chiapas tienen independencia y fuerza para elegir a la mejor opción, en ese sentido, se ha decidido que sea Fernando Castellanos Cal y Mayor quien represente a este instituto político como candidato a la gubernatura del estado, en las próximas elecciones”, señala el comunicado del PVEM.