EE UU sospecha un “ataque sónico” a uno de sus funcionarios en China

Parece digno de una novela de misterio. El Departamento de Estado de EE UU ha advertido a sus ciudadanos en China que tengan cuidado, después de que uno de sus funcionarios diplomáticos haya sido diagnosticado con “daños cerebrales leves”. El diplomático, destinado en la ciudad de Cantón (Guangzhou), en el sureste chino, se había quejado de síntomas como “extrañas sensaciones acústicas de presión”. El caso parece muy similar al de funcionarios en la Embajada de Cuba el año pasado.

Parece “un ataque sónico”, ha dicho el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante una comparecencia para prestar testimonio ante el Congreso de EE UU en Washington. “Los síntomas médicos son muy similares, y completamente acordes con los síntomas médicos que presentaban los estadounidenses que trabajaban en Cuba”. Según Pompeo, equipos médicos se encuentran ya en camino hacia Cantón.

Hasta el momento se desconoce qué puede haber causado el misterioso incidente, ha puntualizado el Departamento de Estado en un aviso enviado por correo electrónico a los estadounidenses residentes en China. “El empleado informó recientemente de sensaciones sutiles y vagas, pero anormales, de ruidos y presión”, precisa. No hay noticia de que se hayan dado otros casos similares entre la comunidad diplomática o el resto de ciudadanos, sostiene la institución.

El comunicado aconseja a los ciudadanos estadounidenses mantenerse alerta y, si detectan síntomas parecidos, avisar a un médico. “Mientras permanezca en China, si usted siente alguna sensación auditoria o sensorial aguda y anómala, acompañada de sonidos raros o penetrantes, no intente localizar de dónde vienen. Váyase a algún lugar donde no sienta esos sonidos”, agrega.

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, ha confirmado que entre finales de 2017 y abril de 2018, un funcionario estadounidense en Cantón alertó de unos síntomas anormales. Fue enviado de regreso a su país para someterse a exámenes médicos y finalmente este mes recibió el diagnóstico de daños cerebrales traumáticos leves. El Gobierno chino ha prometido investigar el caso, según la portavoz.

El Departamento de Estado organizó este miércoles unas sesiones informativas en la Embajada en Pekín y los consulados que mantiene en territorio chino para responder a las dudas de su personal sobre el caso, según Nauert.

Estados Unidos ya ha vivido un caso similar, en Cuba, que no ha podido esclarecer aún pese a distintas investigaciones. Hace un año y medio, Washington tuvo constancia de posibles ataques no identificados a 24 de sus empleados y familiares de estos en la isla, que se quejaban de oír sonidos extraños. Washington no ha acusado directamente a Cuba de aquel episodio, pero sí la ha culpado de no garantizar la seguridad de su personal, como tiene obligación. Como represalia, expulsó a 15 empleados de la Embajada de Cuba en EE UU.