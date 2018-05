El fundador de una premiada ONG de ayuda infantil, acusado en Nepal de pederastia

El canadiense Peter Dalglish, de 60 años de edad, ha obtenido distintos reconocimientos por su trabajo humanitario, principalmente enfocado en la niñez de los países más pobres del orbe. Sin embargo, su nombre ha estado asociado recientemente a sucesos alejados radicalmente de medallas y diplomas. Dalglish fue detenido por la policía de Nepal el pasado 7 de abril y este lunes 14 fueron dados a conocer los cargos en su contra en una corte de Kavre, a unos 30 kilómetros de Katmandú: se le acusa de haber abusado sexualmente de dos menores (de 12 y 14 años de edad). Peter Dalglish clama por su inocencia; podría ser condenado a 13 años de prisión.

Dalglish visitó Nepal durante varias décadas. Sin embargo, se estableció en dicho país de manera ininterrumpida en 2015, para prestar ayuda a las familias que perdieron sus casas por el terremoto en abril de ese año. Pushkar Karki, jefe de la Oficina central de investigaciones de Nepal, declaró a la agencia AP que agentes a su cargo realizaron un seguimiento a Peter Dalglish durante algunas semanas antes de su arresto, a raíz de que recibieron información sobre supuestas agresiones sexuales contra menores. La policía finalmente ingresó en el domicilio de Dalglish el 7 de abril. Se encontraba con dos jóvenes de 12 y 14 años de edad y fue detenido. También las autoridades hallaron en el lugar fotografías de menores desnudos.

Pushkar Karki señaló que las investigaciones continuarán, ya que tienen información que apunta a otras agresiones sexuales cometidas por el canadiense años atrás. Karki también comentó que Dalglish daba regalos a los menores y les prometía educación y viajes al extranjero antes de cometer los ilícitos. Según reporta The Globe and Mail, tres supuestas víctimas han contado con detalle a la policía los ataques por parte de Dalglish (los dos menores que estaban en su casa y otro más).

El diario canadiense pudo hablar con Peter Dalglish unos días después de su detención. Negó cualquier contacto inapropiado con menores. “Jamás he tenido una acusación civil o penal. Pero, obviamente, si realizas el trabajo que hago con niños, puedes ser blanco de críticas y sospechas”, manifestó. Por su parte, Rahul Chapagain, su abogado, afirmó que las fotografías encontradas eran para documentar cómo los menores viven sin ropa en áreas muy pobres. Sher Bahadur Tamang, un habitante de la zona donde residía Dalglish, declaró a The New York Times: “Confiábamos en él. Nos trataba muy bien. No sabíamos lo que tenía en mente”. Se desconoce todavía cuándo iniciará el juicio.

Peter Dalglish nació en London (Ontario) en 1957 y ha participado en causas humanitarias durante décadas, sobre todo en Asia y África. En 1988 fundó Street Kids International, una organización enfocada en brindar apoyo a menores sin hogar. Fungió como representante del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat) en Afganistán y como asesor de la Organización Mundial de la Salud en Sudán. En 1996 recibió la Orden de Canadá, uno de los reconocimientos más importantes en su país de origen. Asimismo, es autor de The Courage of Children: My Life with the World’s Poorest Kids, libro en donde cuenta varias de sus experiencias humanitarias. Las acusaciones contra Dalglish no han sido un caso aislado en la esfera de la cooperación internacional. Cabe recordar que el diario británico The Times informó que algunos miembros de Oxfam contrataron a prostitutas en Haití durante su misión de trabajo posterior al terremoto de 2010. Asimismo, Médicos sin Fronteras admitió que tuvo conocimiento de 24 casos de acoso y abuso sexual por personal de su organización en 2017.