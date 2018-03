“Estamos preparando un plan para invitar a los venezolanos a volver”

Jorge Rodríguez (Barquisimeto, 1965) ha viajado a España para defender que las elecciones presidenciales de Venezuela del próximo 20 de mayo son libres y con garantías, pese a las dudas internacionales y la no participación de líderes y partidos de la oposición. Considera que pese a las dificultades, la revolución bolivariana es un éxito y señala que el Gobierno de Nicolás Maduro prepara un plan para que vuelvan los venezolanos que, por cientos de miles, han salido del país como consecuencia de su grave crisis.

Pregunta. ¿Considera que la revolución bolivariana está siendo un éxito?

Respuesta. Sí, y no solo lo considero, creo que ha atendido los retos más importantes de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Nosotros llevamos la pobreza de Venezuela que estaba en el 74% en el año 1998 a un número que se acerca al 26%. El analfabetismo, que estaba en 12%, ahora es cero. La escolaridad en primaria se acerca al 94%. Venezuela es el país menos desigual de todo el continente, menos desigual que Colombia, Brasil, México… aun en las condiciones de dificultad que no negamos. No hemos negado la situación de bloqueo financiero, de guerra económica contra el país y tampoco se pueden negar los esfuerzos del presidente Maduro por buscar una solución.

P. Ser menos desigual no es un logro si la igualdad es en la pobreza: la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2017, que realizan tres de las principales universidades, concluye que el 87% de los venezolanos viven por debajo de la línea de pobreza, con un 61,2% de pobreza extrema, y que el 71% de los venezolanos no tiene suficientes alimentos. ¿Considera que eso es un éxito?

R. Esa encuesta es sencillamente un documento político. Entre esas universidades está la Universidad Católica Andrés Bello, que está comprometida completamente con la oposición venezolana. Yo le estoy hablando de números, de cifras, no de galimatías. Eso es completamente falso. Si eso fuera cierto, ¿cómo es que ganamos 20 de las 23 gobernaciones en octubre de 2017? ¿O 309 de 335 alcaldías?

“La revolución bolivariana es un éxito, aun con las dificultades”

P. ¿Cree que es un invento la escasez de alimentos y de medicinas que sufre la población?

R. Le acabo de decir que no niego que tengamos dificultades.

P. ¿Cree que en cualquier otro país de la región hay dificultades como esas?

R. Sí, cómo no. En Venezuela seis millones de familias, eso son aproximadamente unos 22 millones de personas de los 30 millones de habitantes que tiene Venezuela, reciben cada mes 18 productos de la cesta básica completamente subsidiados por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

P. ¿Le parece un modelo deseable, ese en que la gente no puede comprar comida y depende de que se la entregue el Gobierno?

R. Claro que puede, lo que sí es cierto es que hay una situación de inflación inducida que la vamos a corregir con medidas más estructurales, pero mientras vencemos al fantasma de la inflación tenemos que tomar medidas directas para proteger a la población.

P. Venezuela es el país con una mayor inflación del mundo, en torno al 6.000%. ¿Considera que los controles de precios han sido un éxito?

R. Yo considero que la cadena de distribución de alimentos y de productos básicos no están en manos del Gobierno bolivariano sino de sectores privados que muchas veces han usado esas cadenas de distribución con fines políticos. Y que muchas veces han ocultado o han acaparado alimentos, medicamentos o bienes de consumo, sobre todo cuando se acercan las elecciones.

P. ¿Cómo explica que cientos de miles de venezolanos o de otros residentes en Venezuela estén saliendo del país?

R. Es un problema que hemos tenido, es una cicatriz de la guerra psicológica, de la guerra económica, como ha mencionado el presidente Maduro, pero ya estamos preparando un plan para invitar a estas venezolanas y venezolanos a volver a su país. Yo creo que cuando se logre cimentar la propuesta de prosperidad económica que hace el presidente Maduro al pueblo de Venezuela, estoy seguro de que eso va a ocurrir.

P. Si alguien hubiera cambiado un millón de dólares en bolívares hace 15 años, cuando Venezuela instauró el control de cambios, sus bolívares ahora valdrían solo 10 dólares. El bolívar ha perdido el 99,99% de su valor. ¿Considera que ha sido un éxito el control de cambios?

“La extrema derecha quería soliviantar al Ejército para generar un golpe”

R. Yo creo que Venezuela ha estado sometida a lo largo de toda su historia a los vaivenes de su principal producto de exportación, que es el petróleo. Crisis relacionadas con los precios del petróleo ha habido antes. La gran diferencia es que aun en crisis no dejamos de atender directamente al pueblo de Venezuela. Por eso el pueblo dice: “Bueno, estamos pasando por una crisis, pero el único capaz de sacar a Venezuela de esta crisis es Nicolás Maduro”.

P. En cuatro años, la producción de petróleo por parte de PDVSA ha caído casi un millón de barriles diarios, en torno a un tercio del total, según cifras de la OPEP. ¿Considera también eso un éxito?

“EE UU dio el mensaje a la oposición de no ir a las elecciones”

R. No, eso fue un fracaso debido a distintos factores. Uno de ellos a la situación de corrupción que se presentó en los altos mandos de la estatal petrolera y que con el nuevo fiscal general estamos combatiendo.

P. ¿Muestran las detenciones de militares disidentes ciertas grietas en el régimen? ¿Ve algún riesgo de golpe de Estado?

R. No, más bien ahora entendemos la alternativa a las elecciones que tenían los sectores extremistas de la derecha venezolana: la posibilidad de soliviantar la disciplina de la fuerza armada bolivariana para generar un golpe militar.

P. ¿Tienen ustedes miedo a unas elecciones libres?

R. No, es lo que tendremos el próximo 20 de mayo, unas elecciones con una participación que envidian en otros países del mundo. El sistema electoral venezolano es el más auditado y transparente del mundo entero, avalado por personas de intachable conducta.

“El sistema electoral es el más transparente del mundo”

P. ¿Puede haber elecciones libres con presos políticos y líderes inhabilitados?

R. Yo no sé a qué se refiere usted con presos políticos. En Venezuela hay políticos que han incurrido en situaciones que vulneran nuestra Constitución, que han llamado a hechos de violencia. Aquí en España hay ahora políticos que están siendo incursos en acciones de la Justicia, no nos metemos en los asuntos de España, pero hay ahora políticos que están ante la Justicia porque algunos tribunales consideran que violaron las leyes y la Constitución de España.

P. Con presos políticos me refiero a los que las ONG locales y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos han certificado.

R. Gracias a la deleznable acción del señor Luis Almagro, la Organización de Estados Americanos dejó de existir, eso ya no existe, eso no es un organismo multilateral en modo alguno. Almagro es un actor político que está a merced de lo que diga la Administración Trump.

P. ¿Cree que puede haber elecciones libres si no pueden concurrir algunos de los principales líderes y partidos de la oposición?

R. En Venezuela hay 18 partidos políticos. Quince están participando en la elección presidencial. Hay tres partidos de la oposición que están agrupados en torno a la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a los que no se les permitió participar, pero nosotros promovimos a través de esta mesa de diálogo en Venezuela y en República Dominicana que hubiera participación de todos los partidos políticos. Sucede que hubo un mensaje claro directo del encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, el señor Robinson, a Henry Ramos Allup, a Henrique Capriles Radonski, a todos los relacionados con sus partidos para que no participaran. Pero el señor Falcón es un representante de la directiva de la oposición venezolana, fue jefe de campaña de Capriles en 2013 y gobernador del Estado Lara con la oposición. Es una mezquindad decir que Falcón no es de la oposición. Yo creo que lo que va a ocurrir es que la gran mayoría del pueblo venezolano, sea chavista o sea opositor, va a participar. Hay una intención de voto que supera el 70%. A nosotros lo que nos importa es que haya garantías electorales y están todas. Estamos planteando que vengan a observar las elecciones quien quiera venir. Si la señora Mogherini quiere convocar una misión de asistencia técnica, con mucho gusto. Ojalá puedan venir de manera objetiva representantes de todo el mundo a ver el proceso.

“Los venezolanos tienen mucho que agradecerle a Zapatero”

P. Hablando de diálogo, ¿considera al expresidente Zapatero un amigo del Gobierno venezolano?

R. Todo el pueblo de Venezuela tiene mucho que agradecerle a José Luis Rodríguez Zapatero por todo lo que hizo para la paz de la República, por toda la capacidad de escucha que tuvo para escuchar sobre todo a la oposición venezolana, la constancia con la que siempre estuvo dispuesto a buscar un arreglo, a buscar un acuerdo, sobre todo un acuerdo de convivencia que era principalmente lo que promovía.

"Queremos que España no se meta en nuestros asuntos"

P. Las relaciones con España se han deteriorado, ¿cree que es posible recomponerlas?

R. Nosotros hemos dicho siempre: uno, respeto a nuestra soberanía; dos, respeto a nuestra independencia. Nosotros no nos metemos en los asuntos de España, España que no se meta en los asuntos de Venezuela. España tiene sus problemas, pero no nos metemos en los asuntos del Gobierno de Mariano Rajoy con Cataluña, en los problemas de sus pensionistas, no nos metemos en que si el presidente decide o una corte decide que un cantante debe ir preso porque insulta al Rey de España. Eso tiene que ver con España. Es lo único que pedimos, reciprocidad en ese sentido. Si se logran esas condiciones de respeto, no veo por qué no podríamos arreglar la relación.