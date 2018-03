El catedrático vinculado a Cambridge Analytica se siente un “chivo expiatorio” de Facebook

Aleksandr Kogan, el académico de la universidad de Cambridge que creó la aplicación (app) que recolectó datos de 50 millones de usuarios de Facebook, ha declarado a la BBC que está siendo utilizado como "chivo expiatorio" por la compañía de Mark Zuckerberg y por Cambridge Analytica, la consultora que utilizó de forma indebida ese material personal para influir en la campaña electoral norteamericana en favor de Donald Trump. El caso ha desatado un vendaval político en todo el mundo y ha provocado un desplome bursátil de la red social.

"Lo que ocurrió la semana pasada ha supuesto para mí una conmoción total, y bajo mi punto de vista estoy siendo utilizado como un chivo expiatorio tanto por Facebook como por Cambridge Analytica... cuando realmente pensamos que lo que estábamos haciendo era totalmente normal (...) Cambridge Analytica nos aseguró que todo era perfectamente legal y que estaba dentro de las condiciones de uso", ha declarado Kogan, de quien Facebook ha asegurado que violó sus políticas de uso de datos.

Kogan, psicólogo, asegura que su intención era utilizar los datos para diseñar un modelo sobre el comportamiento humano en las redes sociales. Para ello creo la aplicación This is your digital life (esta esta tu vida digital), con los datos de 270.000 usuarios de la red social ahora cuestionada, pero la aplicación recolectó también información de los amigos de estos hasta conocer información de 50 millones de personas con página de Facebook.

El investigador asegura que no tenía ni la menor idea de que su app iba a ser utilizada para influir en la campaña de Trump. No obstante, Kogan estima que se ha exagerado el volumen de datos que albergaban las bases de Cambridge Analytica y piensa que, realmente, la información perjudicaba a Trump.

Un portavoz de Facebook ha asegurado que el académico no tenía permiso alguno para transferir datos a Cambridge Analytica, al tratarse este de un tercero cuyo objetivo era utilizarlos para fines comerciales. Y ha argumentado también que era contrario a la política de Facebook el cosechar información de amigos de los usuarios sí inmersos en la investigación de Kogan. Este asegura que estaba totalmente seguro de que no violaba ninguna política de la compañía de Mark Zuckerberg.