Un militar retirado chavista desafía a Nicolás Maduro

Clíver Alcalá Cordones, un mayor general retirado del Ejército, ha lanzado un ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro por la reciente persecución contra militares retirados y activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En una carta divulgada este sábado en sus redes sociales ha responsabilizado al presidente de Venezuela del malestar en las filas castrenses. “En estas circunstancias, donde los militares consideran el liderazgo civil incapaz de hacer frente a las arbitrariedades del gobierno, aumenta la motivación para ellos mismos imponer la razón y alzar la voz ante la desviación de las funciones gubernamentales”, dice el pronunciamiento.

La advertencia es el apéndice al descontento expresado anteriormente por un grupo de militares retirados con aliados en la FANB. Para el Gobierno de Venezuela esta situación no es ignorada. Hace una semana, los cuerpos de seguridad del Estado han encarcelado a nueve militares y degradado a otros 24, según la ONG Control Ciudadano.

Al inquietante panorama se ha sumado el arresto del mayor retirado Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia y exjefe de inteligencia del chavismo, el pasado martes en una conferencia en el hotel President de Caracas.

Alcalá Cordones, que se declara chavista, ha visto en estas detenciones una peligrosa etapa en el país. “Con la acción miserable, sin fundamento, cruel e inmoral del presidente Maduro, se inaugura una etapa de agresión inmisericorde a oficiales subalternos, oficiales superiores, oficiales generales, tropas alistadas, clases y soldados”, explica. Hasta ahora es difícil calcular el alcance de la influencia de este mayor general retirado en la FANB, pero fue jefe de la Red de Defensa Integral (REDI) en la región Guayana (sur venezolano) y uno de los hombres de alta confianza del expresidente Hugo Chávez.

La disidencia del chavismo había sido intocable hasta hace un año por Maduro. Tras la instauración de la progubernamental Asamblea Nacional Constituyente y el creciente descontento de exaltos cargo del oficialismo, el régimen ha comenzado una persecución contra sus antiguos aliados. El canibalismo ha empezado en la estatal Petróleos de Venezuela, la principal industria del país, y se ha extendido hasta el ámbito militar.

Rodríguez Torres, separado del Gobierno en 2014, ahora es señalado como el cabecilla de un complot para destronar a Maduro. Por esta conspiración ya han encarcelado a nueve militares y degradado a 24 oficiales del Ejército hace una semana, según la ONG Control Ciudadano. El oficial Igbert Marín Chaparro, comandante del Batallón de Ingeniería Motorizada Juan Pablo Ayala, y el teniente coronel Eric Peña Romero, administrador del hospital militar de Caracas, destacan como algunos de los detenidos en esta embestida.

Según fuentes vinculadas a la FANB, en la lista de exaltos mandos del Ejércitos relacionados con una posible conspiración se encuentra Alcalá Cordones. Su localización es desconocida por ahora. Alcalá Cordones, involucrado en escándalos de narcotráfico, se separó del gobierno de Maduro por creer que no cumplía con el “legado” de Chávez. Aliado con exfuncionarios del oficialismo, el militar retirado había criticado a la gestión del jefe de Estado sin mayores consecuencias.

Pero Alcalá Cordones se ha aventurado esta vez a taladrar aún más las filas del oficialismo con su discurso. En su última misiva ha instado a los militares a no ser “pasivos” ni “silentes” ante lo que considera un atropello de Maduro. “En mi condición de oficial general del Ejército, exijo en nombre de todos los miembros de la FANB, sea cual sea su condición, un trato digno y justo a oficiales superiores que hasta hace poco desempeñaban la honorable condición de comandantes de unidades tácticas de nuestro ejército y que hoy se encuentran recluidos en recintos penales que no cuentan con las condiciones de procesamiento adecuadas, condiciones de las que no escapan un gran número de ciudadanos venezolanos en la actualidad”, alerta.