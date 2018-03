La exfiscal replica la orden de detención venezolana: “Les espero a las puertas de la Interpol”

La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz solo subió el tono una sola vez durante la rueda de prensa que ofreció este sábado en Madrid: “Yo les espero a las puertas de la Interpol para ver quienes son los apresados”. Tras una ronda de contactos por Europa, Ortega Díaz defendió que la orden de captura internacional que pidió para ella el pasado jueves el vicepresidente del país, Tareck El Aissami, solo confirma la deriva autoritaria del régimen de Maduro. “El Ejecutivo es el que dicta a la justicia. Es la mayor prueba de que no hay separación de poderes ni libertades”, ha asegurado.

En los últimos días, el pulso que mantiene la exiliada con el Gobierno venezolano se ha recrudecido, al extender a dos miembros de las fuerzas de seguridad la denuncia presentada por supuestos crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Maduro y algunos altos cargos militares en noviembre. Este viernes, Ortega Díaz acudió de nuevo al tribunal de la Haya para denunciar la muerte del piloto rebelde Óscar Pérez, ordenada, según las pruebas recabadas, por el presidente venezolano.

Como respuesta, las autoridades del país latinoamericano la culparon de estar posiblemente involucrada en hechos violentos ocurridos en las protestas antigubernamentales de 2017. Unas acusaciones que se suman a la persecución de funcionarios por un supuesto complot para desestabilizar al Gobierno: Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y Justicia, y Alexis López Ramírez, secretario del Consejo de Defensa de la Nación hasta junio de 2017, son algunas de las detenciones más recientes.

Desde su huída de Venezuela, la exfiscal se ha convertido en una de las principales voces de la oposición y vive en una permanente gira por el mundo. "Ojalá las instituciones internacionales trabajen para ayudar al pueblo y no a los Gobiernos”, ha afrimado Ortega Díaz, que ha asegurado que en sus reuniones con altos cargos como el presidente de Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha observado que están “muy sensibilizados” con la situación política que viven los venezolanos.

Movilización de la oposición en Madrid R.S El Frente Amplio Venezuela Libre, la alianza de organizaciones civiles y sociales con la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha convocado para este sábado una serie de movilizaciones en un centenar de ciudades de dentro y fuera de Venezuela, entre ellas Madrid, para reclamar "una salida de la dictadura". El bloque se opone a las elecciones convocadas el 20 de mayo y reclama una transición hacia un sistema democrático y de libertades, para el que pide apoyo a la comunidad internacional. El líder del Frente en Europa, Lester Toledo, insistió el pasado viernes en la necesidad de mantener las movilizaciones para lograr "la salida de Maduro por vía democrática”. Además, Toledo apuntó el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien, en su papel de mediador, pidió a la oposición que aceptara las condiciones del Gobierno y participara en los próximos comicios: "Quiero un mediador que quiera para Venezuela lo mismo que para su país. Estoy seguro de que no quiere esas elecciones para España”.

En una conferencia que se alargó algo más de dos horas en la sede de la Fundación Diario Madrid, la magistrada, ante las preguntas de los periodistas, no logró precisar el momento exacto de su ruptura con el chavismo. Sin embargo, aseguró que ella había denunciado desde hacía tiempo los excesos de las fuerzas de seguiridad, como en marzo de 2016 cuando desmintió al Ejecutivo al decir que la desaparición de 28 mineros era un invento de los medios.

Ortega Díaz, que dijo sentirse muy orgullosa de haber servido a su patria, también aprovechó para hacer un llamamiento a la unidad de los miembros oposición democrática: “Tenemos que ir juntos, aunque no nos tengamos mucha simpatía”.

Pese a que recalcó que no estaba allí para hablar de Nicolás Maduro, cuando un consejero le advirtió de que no había nombrado al dirigente entre los responsables en la vulneración de los derechos humanos en Venezuela, la exfiscal no titubeó: “El principal responsable de la situación que vive el país es el presidente Maduro”.