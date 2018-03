Moscú quiere atraer a estudiantes a su universidad en la isla Russki

P. B.

Dimitri Zaviálov, de 19 años, es estudiante de segundo curso de Económicas en la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la que ingresó sin pagar matrícula gracias a las brillantes notas con las que concluyó la secundaria y superó la selectividad. Procedente de la provincia de Jabárovsk, de una localidad cercana al puerto de Vaninó, Zaviálov vive en una residencia estudiantil en el campus de la Universidad en la bahía de Ayaks, en la isla de Russki.

Zaviálov tiene una beca estatal de 4.500 rublos mensuales (algo más de 64 euros), que destina a pagar la residencia (3.500 rublos). Además cuenta con la ayuda de su madre, que aparta entre 10.000 y 12.000 rublos al mes de su sueldo para ayudar al hijo.

“En la residencia hay cocina y yo no gasto mucho en comer, pero cuando se retrasan en pagarle sueldo a mi madre entonces tenemos que endeudarnos”, dice el estudiante, que trabaja como voluntario en el Consejo Unido de Estudiantes, un organismo donde están representadas las distintas organizaciones que actúan en la Universidad. Zaviálov desearía poder tener su propio ordenador, pero aún no se lo puede permitir. Su trabajo social en el Consejo, sin embargo, le da puntos para pedir más becas y subvenciones.

Zaviálov se define como “más bien apolítico”, y explica que habitualmente “va con la corriente”. “Seguramente votaré por Putin”, afirma, tras admitir que no tiene “un especial deseo de votar” el 18 de marzo. “Su política exterior es muy buena, pero en política interior no le va muy bien, aunque lo intenta”, afirma. “EEUU tiene un PIB seis veces superior al de Rusia, que es un país de materias primas. Creo que hay que producir mercancías elaboradas. Se intenta, pero no está resultando.

“Hay que formar buenos especialistas que organicen empresas, por ejemplo fábricas de muebles en lugar de vender madera”, opina. Zaviálov confiesa no haber leído ningún programa electoral, aunque conoce la existencia de Pavel Grudinin, el candidato del Partido Comunista, y de Alexéi Navalni “que intenta luchar contra la corrupción, pero que no ha dicho qué hará además”. Sabe también que en Vladivostok han arrestado a seguidores de Navalni por acudir a manifestaciones. “No me gusta que arresten a la gente. La gente tiene derecho a expresar su posición. No sé por qué los han detenido, pero el hecho de la detención me parece mal” afirma.

La conversación tiene lugar en un despacho de la universidad en presencia de una representante del Departamento de Relaciones Públicas. “Quiero escuchar”, responde la funcionaria cuando la periodista le sugiere que sería mejor que la entrevista se llevara a cabo sin ella. Después, durante un paseo por la bahía de Ayaks, el estudiante, educado y tranquilo, opina que, “siendo Rusia tan grande, alguno podría tener la idea de quitarle un trozo”.