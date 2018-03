1

Ali Salmanov. 19 años. Camarero de Derbent (Daguestán)

Soy mitad azerbaiyano y mitad ruso. Viví en San Petersburgo hasta los 11 años. Después mi familia se mudó a Derbent, en Daguestán. Aquí la convivencia es pacífica. Mis padres están divorciados. Vivimos con mi madre. Ella no trabaja, así que mi hermano y yo somos los responsables de llevar el dinero a casa. Estoy intentado ahorrar un poco para poder matricularme en la Facultad de Económicas. En mi tiempo libre salgo con mis amigos y toco el piano. Todavía no he decidido si voy a votar en las elecciones presidenciales del 18 de marzo. Lo que pasa es que no acabo de entender para qué puede servir mi voto. Ya se sabe cuál será el resultado. Si fuese a las urnas, el único candidato al que votaría sería Vladímir Putin, que ganará también sin mí. No conozco ningún otro líder ruso aparte de Putin, pero es algo que no me sorprende lo más mínimo. Él me gusta porque, después de tantos años al frente del país, tiene mucha experiencia. No quiero cambios.