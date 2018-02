Oxfam admite que varios cooperantes suyos contrataron prostitutas tras el terremoto de Haití

La organización no gubernamental Oxfam se ha visto envuelta en un escándalo después de que el periódico británico The Times publicara este viernes que algunos de sus trabajadores contrataron a prostitutas en Haití durante la operación de ayuda posterior al terremoto que destruyó el país en 2010. La ONG, que recibe 340 millones de euros al año entre fondos de Gobierno británico y donaciones públicas, ha reconocido que hubo una investigación interna y que varias personas han sido despedidas por estos hechos. El informe de la organización humanitaria, elaborado en 2011, "no descartaba la existencia de menores entre los explotados", según el diario británico.

Después del terremoto de Haití, más de 200 personas de Oxfam empezaron a trabajar en la isla para brindar ayuda al país tras el desastre que dejó a 220.000 víctimas mortales y a un millón y medio de personas sin hogar. En 2011, una persona tomó contacto con las oficinas centrales de Oxfam en Oxford para denunciar las conductas irregulares de algunos trabajadores de la ONG en Haití, según informa The Times. Tras escucharle, la organización ordenó una investigación que hasta ahora había logrado mantener en secreto.

Las investigaciones destaparon que el director de la organización para el país, el belga Roland van Hauwermeiren, de 68 años, había contratado a jóvenes prostitutas y las había invitado a la villa alquilada por Oxfam con fondos procedentes de donaciones, informa el rotativo británico. La entonces directora ejecutiva de la organización, Dame Barbara Stocking, en lugar que despedirle le ofreció "una salida gradual y digna" a cambio de que cooperara en la investigación. Van Hauwermeiren renunció así su puesto sin ni siquiera una acción disciplinaria de por medio.

Tras la publicación del informe, dos directivos más dejaron la organización por haber contratado a prostitutas, por acoso y por mentir en sus currículos. Otros cuatro fueron despedidos por conducta inapropiada, que incluía "contratar a prostitutas en las propiedades de Oxfam" hasta no proteger su equipo del "material pornográfico e ilegal" que fue encontrado en un ordenador de trabajo.

El periódico británico logró acceder a partes de la investigación interna y contactó con varias fuentes que confirmaron conductas sexuales inapropiadas por parte de cooperantes que residían en apartamentos de la ONG cerca de Puerto Príncipe. "El grupo vivía en una casa de huéspedes alquilada por Oxfam a la que llamaban 'apartamentos rosados', lo llamaban 'la casa de putas'", ha dicho al rotativo una fuente que asegura que uno de los residentes de la casa le enseñó imágenes de una orgía que guardaba en el móvil. "Organizaban grandes fiestas con prostitutas. Estas chicas llevaban camisetas de Oxfam, medio desnudas, era como una orgía de Calígula completa. Fue increíble. Fue loco. En una fiesta había al menos cinco niñas y dos de ellas tenían camisetas blancas de Oxfam. Estos hombres solían hablar sobre la celebración de 'barbacoas de carne joven'", dijo la misma fuente a The Times.

Oxfam niega haber encubierto el caso

La ONG niega que haya encubierto este caso para proteger su reputación. "Oxfam gestiona las acusaciones de mala conducta con una seriedad extrema", ha declarado una portavoz de la ONG a France Presse. La organización ha admitido que hubo acusaciones de que había involucradas chicas menores de edad, pero mantiene que "no fueron probadas". "Varios miembros del personal fueron despedidos como resultado de la investigación y otros dejaron la organización antes de que ésta se completara", indicó la representante. "El director del país asumió de forma completa la responsabilidad de los eventos que ocurrieron bajo su gestión y se le permitió dimitir sobre la base de que cooperó plenamente y apoyó la investigación", ha añadido la portavoz.

En un comunicado, publicado la mañana de este viernes, la ONG reconoce que "el comportamiento de algunos miembros del personal de Oxfam descubierto en Haití en 2011 fue totalmente inaceptable", e insiste en que empezó una investigación interna lo más rápidamente posible. "Anunciamos públicamente, incluyendo a los medios, tanto la investigación como las medidas que tomamos como resultado de la misma", reza el comunicado, que añade que después de la investigación se creó un equipo de protección específico y una línea de denuncia confidencial.

La prostitución es ilegal en Haití y la edad del consentimiento son los 18 años. Además, el código de conducta de Oxfam prohíbe a sus trabajadores pagar por sexo, así como establecen las Naciones Unidas con respecto al comportamiento de los trabajadores humanitarios. Según revela The Times, la ONG no informó a las autoridades haitianas de los hechos porque "era extremadamente improbable que se tomara alguna medida".