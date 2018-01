130 páginas de mensajes privados de Twitter de Pastorizzo a su presunta asesina

La Fiscalía de Gualeguaychú (Argentina) ha incorporado este martes a la causa 130 páginas con mensajes que Fernando Pastorizzo le escribió a Nahir Galarza vía Twitter. Con estos documentos, la defensa —integrada por los abogados Víctor R. Rebossio y Horacio J. Dargainz— de la chica de 19 años busca probar el "hostigamiento" y la "violencia de género" que ella había sufrido por parte del joven de 20 años. Galarza sigue detenida en una comisaría de esta ciudad (ubicada al este de Argentina, en la frontera con Uruguay), cumpliendo una prisión preventiva de 60 días, por haber disparado hasta en dos ocasiones contra Pastorizzo y terminar con la vida de su novio.

Jorge Zonzini, el representante de famosos contratado por la familia Galarza, ha publicado en su cuenta de Twitter que el Instituto Nacional de la Mujer ha decidido este martes intervenir en el caso por no respetar cabalmente su integridad física, psíquica y moral, ni tampoco su dignidad y la de su familia (su padre denunció amenazas), con lo cual se incumple la Convención Internacional de Violencia de Género y Protección de la Mujer de la O. E. A.

"Nahir yo te quiero de verdad", "Nahir te necesito conmigo, perdón", "No me vas a dejar solo" o "Atendeme , por favor"; son algunos de los cientos de mensajes que Pastorizzo le habría enviado a Galarza durante todo 2015, compartidos por la defensa de la joven al Diario Clarín, quien presentó un oficio con una gran cantidad de capturas de pantalla en los que se leen supuestos mensajes de hostigamiento, violencia psicológica, que muestran la presión que él ejercía hacia ella, informó la televisión argentina NT. Este medio también ha detallado que la defensa de la detenida pidió a las oficinas centrales de Twitter que aporten información sobre los mensajes de todos los años que Pastorizzo y Galarza tuvieron relación con el fin de demostrar lo que vivía su defendida.

De acuerdo con la defensa de Galarza, ella lo bloqueaba permanentemente e intentaba evadirlo. Sin embargo, uno de los abogados de Pastorizzo, Juan Carlos Peragallo, ha señalado a Clarín que desconoce si los datos son reales y cuál es su fuente.

Jorge Zonzini, el representante de famosos contratado por la familia Galarza como portavoz, ha difundido que un grupo de amigas de la joven del Club Neptunia (donde la joven integra el equipo de Hockey Sub 18) y de la Universidad de Concepción del Uruguay (donde cursa el segundo año de la carrera de Abogacía) han comenzado a reconstruir una serie con los cientos de mensajes que Galarza recibía por parte de Pastorizzo. De acuerdo con un comunicado de Zonzini, Galarza se los mostraba a sus amigas por el miedo que le causaban y en ellos se ve "a una Nahir repeliendo y bloqueando permanentemente con negativas y evasivas a un Fernando Pastorizzo que en ningún momento cesa en su accionar hostil y agresivo".

"Pedazo de enferma mental", "¿Ya lo hiciste?", "¿Lo viste?", "Desbloqueame, Nahir", "Tu excusa para irte con otros", "Perdoname", "Me equivoqué, "Sos estúpida", "¿Ya no me querés?", "¿Preferís al profesor?", "Déjame verte", son algunas de las frases enumeradas por Zonzini.