La ONU, la Unión Africana y Haití rechazan los comentarios despectivos de Trump

Los insultos racistas del presidente de Estados Unidos han dado la vuelta al mundo. Su frase, “por qué recibimos a gente de países de mierda”, ha generado amplio rechazo dentro y fuera de EE UU. Este viernes la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana y el Gobierno de Haití criticaron con dureza las afirmaciones de Donald Trump, que hacían referencia a inmigrantes de El Salvador, Haití y países africanos residentes en EE UU. El embajador de Washington en Panamá ha dimitido, afirmando que “ya no puede servir bajo el Gobierno de Trump”.

“No hay otra palabra para describirlo que racista. No se puede tachar a países y continentes enteros como ‘agujeros de mierda’, cuyas poblaciones, que no son blancas, no son bienvenidas en EE UU”, afirmó en Ginebra el portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Trump negó en un tuit este viernes haber insultado a los haitianos, pero no mencionó nada sobre los mismos insultos hacia salvadoreños y ciudadanos africanos: "Nunca dije nada despectivo sobre haitianos más allá de que Haití es, obviamente, un país pobre y afligido. Nunca dije 'sáquenles de aquí'. Inventado por demócratas. Tengo una relación fantástica con los haitianos". Sin embargo, a los pocos minutos, el senador demócrata Richard Durbin, que asistió a la reunión, insistió en que el presidente sí utilizó la expresión “países de mierda” y también hizo “comentarios de odio, racistas y malvados”.

El embajador de Haití en EE UU, Paul G. Altidor, también condenó los insultos de la Casa Blanca a sus ciudadanos: “Sentimos que estas afirmaciones, si fueron hechas, reflejan un desconocimiento o una falta de educación del presidente sobre Haití y su gente”. El principal periódico del país isleño calificó las palabras de Trump de “racistas y vergonzosas”. Miles de ciudadanos acudieron a las redes para expresar su desprecio hacia Trump.

La Unión Africana, la organización multilateral más importante del continente, también ha sido tajante con la Casa Blanca. “Estamos alarmados por las afirmaciones del presidente de EE UU al referirse a inmigrantes africanos y otros con tales despectivos. Teniendo en cuenta la realidad histórica de cómo llegaron muchos africanos a EE UU durante el comercio de esclavos, esto va en contra de cualquier actitud y comportamiento aceptable”, expresó la portavoz, Ebba Kalondo. El Gobierno de Botsuana emitió un comunicado cuestionando el juicio de Trump: “Nos preguntamos por qué el presidente Trump utiliza esas palabras para hablar de países con los que tiene una relación cordial y mutuamente ventajosa. Observamos las aseveraciones del presidente como irresponsables, reprensibles y racistas”.