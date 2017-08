EE UU revela que tiene en Afganistán unos 2.600 soldados más de los que había declarado

La cifra de soldados estadounidenses desplegados en Afganistán alcanza los 11.000, unos 2.600 más que los que la Administración de Barack Obama había declarado en el último cómputo oficial, según comunicó este miércoles el Departamento de Defensa en una rueda de prensa. El anuncio, que tiene lugar una semana después de que Donald Trump haya comunicado un refuerzo militar en esa guerra, persigue mejorar la transparencia sobre la actividad de EE UU en la zona.

La nueva cifra incluye a efectivos de unidades temporales y encubiertas, así como fuerzas regulares. El general Kenneth McKenzie, director del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, explicó que los 8.400 efectivos que Obama puso como límite en 2016 no contemplaban dichas unidades eventuales y clandestinas. El Pentágono hace ahora este balance como base para el refuerzo militar que la nueva Administración ha decidido, pero que no ha sido concretada en cifras, aunque los medios estadounidenses hablan de 4.000 soldados más para frenar el avance talibán.

Dana White, la portavoz del Pentágono, recalcó que el reconocimiento de los 11.000 soldados constituye ningún incremento de tropas, sino ese esfuerzo por aumentar la transparencia. "Esto permite saber a la gente lo que sus hijos y sus hijas están haciendo en Afgnistán", dijo McKenzie. No obstante, en el mismo encuentro no facilitaron las cifras de efectivos desplegados en otras zonas de conflicto, como Siria o Irak.

Durante guerra afgana, que lleva ya 16 años, llegó a haber 100.000 soldados estadounidenses en el país. Ahora queda una parte muy reducida de aquel despliegue, pero no hay fecha alguna de retirada. Trump ha asumido que no la puede fijar, mal que le pese. Los talibanes no han sido derrotados y las fuerzas afganas aún no pueden operar de forma autónoma. Este conflicto ha forzado a Trump a dar un giro radical a su promesa electoral de que Estados Unidos evitaría involucrarse en "guerras lejanas" y centraría sus esfuerzos en las necesidades de inversion del país.