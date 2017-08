La lluvia de Harvey desborda los embalses de Houston

Las reparaciones en la costa de Texas, y quizá Louisiana, de los daños causados por Harvey durarán años, y la ayuda federal a buen seguro comprometerá el presupuesto de Donald Trump no solo este año, sino hasta que acabe su Presidencia. Todavía no ha pasado lo peor en Houston y la perspectiva de una factura gigantesca ya está provocando los primeros roces en Washington.

Hasta el momento, el consenso es que no habrá problema para que Texas tenga todo el dinero federal que necesite, pero algunos legisladores le están recordando a los tejanos su oposición a liberar fondos federales para las consecuencias del huracán Sandy, que castigó duramente Nueva Jersey, Nueva York y Maryland en 2012. Hasta 179 republicanos, entre ellos 23 de los 24 congresistas de Texas, se opusieron al paquete de ayudas. La situación era otra: el rostro de Washington era el de Barack Obama. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, dijo que la actitud de los republicanos era “una absoluta desgracia”.

El sábado, el republicano Peter King, de Nueva York, dijo: “Nueva York no va a abandonar a Texas. Un error no merece otro”, a pesar de llamar “hipócrita” al senador Ted Cruz, que lideró la causa de los legisladores tejanos para tratar de impedir la ayuda de Obama a la costa del noreste. Aquello fueron 50.000 millones de dólares. Con Harvey, las previsiones más modestas ya se acercan a esa cifra, cuando aún no ha terminado y no se sabe lo que hay bajo las aguas.