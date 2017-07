El abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en el mundo”

Rodrigo Tacla afronta la acusación de haber blanqueado más de 12 millones de euros en cinco años para Odebrecht. Según dos directivos de la compañía brasileña UTC, envuelta en el llamado caso Petrobras, el letrado levantó una constelación de empresas para blanquear los fondos de la constructora que acababan en sobornos.

Tacla dice que puede aclarar hasta el último céntimo de su patrimonio. Y, como ejemplo, indica que está colaborando con las autoridades helvéticas para justificar sus cuentas en Suiza. Añade que su principal depósito, 13 millones de euros en una entidad de Singapur, procede de la venta de un negocio de telefonía. Y afirma que Odebrecht le pagó en seis años 7,7 millones de euros por sus servicios como abogado. De padre y abuelo gallegos, Tacla tiene la nacionalidad española desde 1994.

Pregunta. Usted fue arrestado en un hotel de Madrid el 18 de noviembre de 2016, dos días después de aterrizar en España. Le detuvieron por orden de un juzgado de Brasil que le acusa de los supuestos delitos de cohecho (soborno), blanqueo y pertenencia a organización criminal, ¿por qué vino a Madrid? La Audiencia Nacional afirma que usted huyó de Brasil.

Respuesta. No hui de Brasil. Llegué a Madrid para asistir a la inspección de Hacienda de mis dos empresas españolas. Tras estallar el caso Odebrecht, las autoridades de Brasil y la constructora intentaron presionarme para que me sumara al acuerdo, un documento que suscribieron 78 directivos de la compañía y que supuso reconocer delitos a cambio de una reducción de pena y una multa. En mi caso: seis meses de arresto domiciliario con pulsera, servicios comunitarios y una sanción de hasta 12 millones de euros. Odebrecht ofreció pagarme 15 años de nómina si aceptaba el acuerdo. Me negué por una cuestión de principios.

Mientras hablaba con el Departamento de Justicia en Washington, Brasil reclamó mi arresto en julio y septiembre de 2016. EE. UU., sin embargo, no me detuvo. No quiero traicionar a nadie.

P. La Audiencia Nacional ha decidido no extraditarle a Brasil, ¿por qué quiere quedarse en España?

R. Los fiscales de Brasil quieren que reconozca crímenes que no cometí. No han respetado mis derechos como abogado. Además, quieren atribuirme delitos por información que recabé en mi condición de letrado. Me imputan delitos sin pruebas, basados en declaraciones. No ha existido investigación policial.

P. ¿Qué papel jugaron en el pago de comisiones sus nueve sociedades?

R. Ninguno. Nunca pagué a políticos. Jamás.

P. Una de sus empresas en España, Vivosant, recibió en 2010 un total de 10 millones de euros de una firma vinculada a Odebrecht a través del banco Pictet de Singapur. ¿Qué tiene que decir al respecto?

R. Es falso. Esa cantidad corresponde a la venta de una empresa de telefonía. Ya he aportado los detalles del pago a la Fiscalía Anticorrupción española.

P. La compañía asegura que usted fue contratado para una misión: evadir capitales.

R. Odebrecht dice que yo me dedicaba a transformar fondos en efectivo. Nunca retiré dinero en efectivo.