8 portadas clave de 2025 en ‘Ideas’

Las reglas mafiosas que dominan el nuevo orden internacional, la crisis de los 20 años (que antes se sufría a los 40), la pujanza de los tecnomagnates, la vida post Ozempic. Estos son algunos de los temas de portada más leídos de este año en ‘Ideas’

Los reportajes y artículos de portada más leídos en Ideas en este 2025 han venido dominados por el nuevo orden geopolítico y por la tecnología, dos asuntos que van cada vez más de la mano.

Estamos viviendo una fragmentación de los consensos internacionales: Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping creen que les irá mejor en un mundo multipolar y con alianzas coyunturales e interesadas. En este proyecto, Trump cuenta además con el apoyo de tecnomagnates que han ayudado a crear, difundir y financiar una ideología individualista que antepone la libertad empresarial a la democracia.

La crisis de infelicidad de los jóvenes, el fenómeno de la búsqueda de respuestas en la filosofía de los estoicos y la lista de los pensadores tecnológicos más influyentes del mundo se encuentran también entre los temas de portada de Ideas más leídos del año.

1. Las reglas mafiosas del nuevo orden internacional, por Lluís Bassets

La diplomacia de Donald Trump sigue las normas y los ritos de las organizaciones mafiosas. El objetivo es repartirse el mundo con las otras dos superpotencias autoritarias: la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping. Y queda la duda fundamental de si la Unión Europea podrá defender los valores de un orden liberal internacional. (Publicado el 9 de marzo de 2025).

2. Por qué el fenómeno de los estoicos no tiene fin, por Jaime Rubio Hancock

El éxito de los libros sobre estoicisimo responde a la búsqueda de valores en un contexto en el que sentimos que no tenemos control sobre nuestras vidas. Pero sus ideas filosóficas también se han simplificado y se intentan convertir en material de autoayuda que influencers y emprendedores venden como un remedio para aguantar el estrés. (Publicado el 12 de enero de 2025).

3. La crisis de los 20: por qué hay jóvenes tan infelices, por Daniel Soufi

La crisis vital se apodera de los jóvenes en una etapa que debería ser de entusiasmo. Son más conscientes de su salud mental, las redes sociales generan depresión y ansiedad, y tienen unas perspectivas de futuro peores que las de sus padres, con una situación económica que hace cada vez más difícil consolidar un proyecto de vida. ¿Qué podemos hacer para cambiar de rumbo? (Publicado el 5 de octubre de 2025).

Elon Musk enseña el centro de control de SpaceX al presidente de EE UU, Donald Trump, justo antes del lanzamiento de una prueba del SpaceX Starship el 19 de noviembre de 2024. Brandon Bell (GETTY iMAGES)

4. Guerras, desastres climáticos y tecnomillonarios: 2025 abre paso a un nuevo orden mundial, por Andrea Rizzi

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca amenaza con revolucionar unas relaciones internacionales ya sacudidas por la invasión rusa de Ucrania. Todo apunta a profundos cambios en conflictos, alianzas, comercio, lucha contra el cambio climático y en el futuro de la democracia. (Publicado el 5 de enero de 2025).

5. Los 10 pensadores tecnológicos más influyentes del mundo

Vivimos una época en la que el futuro tiene más de amenaza que de promesa y más de imposición que de esperanza. Necesitamos leer y escuchar a pensadores que nos ayuden a entender lo que está ocurriendo para volver a poner las máquinas a nuestro servicio, y no al revés. 35 expertos periodistas, filósofos, científicos) nos han ayudado a escoger a los 10 intelectuales que más nos ayudan en esta tarea de construir una tecnología que sea, también, humana. (Publicado el 14 de diciembre de 2025).

6. Llamamiento a Europa: por una fuerza militar disuasoria común, por Jürgen Habermas

La UE tiene que reforzar y unir sus ejércitos para seguir siendo un actor con peso político en el escenario global. Pero esto solo se puede defender si se da un paso adelante en la integración europea. (Publicado el 30 de marzo de 2025).

El director ejecutivo de Tesla y propietario de X, Elon Musk, en el escenario mientras se prepara para hablar dentro del estadio Capital One el día de la inauguración del segundo mandato presidencial de Donald Trump, en Washington, EE UU, el 20 de enero de 2025. Amanda Perobelli (Reuters)

7. La filosofía ultraindividualista de Silicon Valley quiere conquistar el mundo, por Delia Rodríguez

Un puñado de tecnócratas convencidos de su superioridad intelectual ocupan posiciones de poder clave. Abanderan un presunto pensamiento crítico, “un piensa por ti mismo” o “busca tu propia verdad” que quieren que encontremos navegando por sus redes, donde anidan la propaganda y la desinformación. (Publicado el 2 de febrero de 2025).

8. Ozempic, bótox, implantes: ¿qué perdemos, como humanos, en esa búsqueda del cuerpo perfecto?, por Karelia Vázquez

Cada vez es más fácil modificar nuestra morfología para adaptarla a los cánones de belleza del momento. En un futuro no muy lejano, la ingeniería genética permitirá corregir y moldear aún más. ¿Acaso nos encaminamos a un mundo de ‘mejorados’ y excluidos? (Publicado el 1 de junio de 2025).