La chaqueta de trabajo customizada para Zohran Mamdani: un símbolo proletario convertido en traje de alcalde

La política estadounidense presta una especial atención a la puesta en escena. Las apariciones públicas de sus altos cargos están cuidadosamente estudiadas, tanto por el mensaje que se transmite a través de su discurso como por todo lo que no se expresa en voz alta. Los detalles son escogidos para reforzar una idea: firmeza, duelo, autoridad o cercanía. En ese sentido, ninguna otra situación se presta a esa simbología como los estados de alerta. En los días posteriores al 11-S, el entonces alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani apenas se separó de su gorra del departamento de bomberos de Nueva York, como símbolo de unidad ante el ataque pero también como una forma de sugerir que estaba en el lugar de la catástrofe como un trabajador público más.

Un principio similar está detrás de la elección de vestuario del recientemente elegido Zohran Mamdani en la conferencia de prensa en la que anunciaba las medidas de su ayuntamiento para proteger a los ciudadanos de los efectos de la tormenta Fern: una chaqueta de trabajo de la marca Carhartt. Un temporal de nieve no es un ataque terrorista, pero sí es una situación que la población neoyorquina se toma muy en serio: en 1969, una situación similar provocó la muerte de más de 40 personas, marcando para siempre la gestión del alcalde John Lindsay. Años después, a Bill de Blasio se le criticó duramente por no cerrar las escuelas durante otro temporal. Zohran Mamdani ha elegido la postura opuesta: extremar las precauciones y hacer todo tipo de intervenciones públicas ante la que se ha considerado como la primera gran prueba de su alcaldía. Por eso no hay nada casual en que quisiera presentarse ante los medios con una prenda que nació íntimamente ligada a la clase trabajadora estadounidense, como tampoco es aleatorio el toque de personalización que él y su equipo le han añadido.

La chaqueta de Mamdani, el modelo Full Swing Steel Jacket, fue customizada por Arena Embroidery, una empresa de Brooklyn especializada en bordados para personalizar prendas. En el pecho muestra el mensaje The City of New York, con una tipografía diseñada por Noah Neary, colaborador de la ilustradora y realizadora de cortos de animación Rama Duwaji, esposa de Mamdani. En uno de los hombros se lee la palabra “mayor” (alcalde) y, oculto en el interior del cuello, el lema No problem too big, no task too small (“ningún problema demasiado grande, ninguna tarea demasiado pequeña”), paráfrasis de una frase de su primer discurso tras conocer su victoria electoral. La prenda se hizo viral pocas horas después.

De la clase trabajadora a las firmas de lujo

La chaqueta de Mamdani es uno de los más claros ejemplos de una prenda que nace con una finalidad eminentemente práctica para acabar formando parte de códigos estéticos casi opuestos a su origen. Fundada en 1889 en Detroit, Carhartt nació con la finalidad de confeccionar ropa de trabajo, duradera, resistente y cómoda. Durante la I y la II Guerra Mundial, también fabricó monos y uniformes de camuflaje para el ejército estadounidense. Algunos de sus diseños, como las chaquetas de trabajo o sus gorros de punto, fueron adoptados por distintos movimientos culturales, como el hip hop. Su estética vinculada a la cultura callejera hizo que artistas como Tupac Shakur, Nas o Eazy-E las incorporasen a su estética. En 1994, Carhartt Work In Progress (WIP), su línea europea, llevó esos orígenes proletarios a las tendencias urbanas, fortaleciendo su relación con la cultura skate o la música.

El alcalde neoyorquino Zohran Mamdani durante una rueda de prensa en Nueva York y el presidente y director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, Janno Lieber, durante una rueda de prensa en Nueva York. Pacific Press (Pacific Press/LightRocket via Ge)

Desde entonces, la silueta de su chaqueta de trabajo, que ha permanecido casi inalterada durante más de un siglo, ha ido infiltrándose tanto en la cultura popular como en el lujo, en especial con el modelo Detroit. La llevaba Matthew McConaughey en Interstellar o Ben Affleck en The Town y se convirtió en una presencia constante en los armarios de personalidades del cine y la música, tanto hombres como mujeres. El paso siguiente cuando una prenda alcanza ese nivel de permeabilidad es que lo adopte el mundo del lujo. En su colección otoño/invierno de 2023, Miu Miu incluyó un diseño de chaqueta que recordaba poderosamente a la de la marca estadounidense, mientras que Pharrell Williams iba un paso más allá con su segunda colección como director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton haciendo un homenaje nada disimulado a esa silueta, incluso incluyendo el monograma de la firma francesa en el lugar que suele ocupar el logo de Carhartt WIP.

Nada de todo ello puede escapársele a un Zohran Mamdani que intentó hacer carrera en el rap antes de embarcarse en la política bajo los nombres artísticos de Young Cardamom y Mr. Cardamom. La cultura pop y los códigos de comunicación de las redes sociales han sido parte de un ascenso que le ha llevado en apenas cinco años de ser solo un miembro de la Asamblea estatal de Albany a convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad, y el más joven (con 34 años) en conseguirlo en un siglo. En sus videos de Instagram y TikTok, sus apariciones públicas o entrevistas, Mamdani no ha dudado en utilizar frecuentemente todo tipo de referencias a la cultura popular, desde el cine de Bollywood (su madre es la cineasta Mira Nair, directora de La boda del monzón o Mississippi Masala) hasta la música, con referencias como la que hizo al rapero Jadakiss en su discurso de investidura o incluso el fútbol (que no soccer), declarándose seguidor del Arsenal londinense.

La chaqueta customizada es otro guiño más, en apariencia trivial pero cuidadosamente calculado, de la estrategia comunicativa de un Mamdani y su equipo extremadamente conscientes de que todo lo que haga y diga una figura pública de este tiempo va a ser analizado en detalle. También, de que todo lo que no se espera que un político haga puede acercarle a un público en principio ajeno a la política. Otro ejemplo: ante la llegada de la tormenta Fern, instó a la red de bibliotecas públicas de Nueva York a ofrecer descargas gratuitas en ebook y audiolibro de Más que rivales (Heated Rivalry), la saga romántica queer que ha sido llevada con éxito a la televisión, como incentivo para quedarse en casa.