“No me importa no ser un moderno”: así es la ‘casa de barro’ de un arquitecto en un bosque de Girona

“Esta casa es una casualidad, es como si hubiese nacido sola. En mi trabajo no intentes buscar un estilo, quizá por eso nunca me han dado ningún premio”. Lluís Auquer (Verges, 74 años), arquitecto fundador del estudio Auquer Prats junto a Ferran Prats, su primo, compañero y socio hasta su fallecimiento hace dos años, nos recibe un viernes de finales de julio en su propio hogar, la Casa de Fang. Está llena de familia, niños y amigos: su hijo Enric resuelve un sudoku en la misma mesa, enfrente, y hay un follón delicioso y veraniego. Situada en la cima de una pequeña colina, en el pueblo gerundense de Rupià, la casa está rodeada de un bosque de encinas. “El clima y la vegetación eran perfectos y permitían diseñar una vivienda que cumpliera con las condiciones geomorfológicas que Vitruvio consideraba buenas para el establecimiento de una villa romana”, explica el arquitecto.

La Casa de Fang de Auquer y Prats está elaborada con barro y reinterpreta las técnicas tradicionales de construcción. Aquí, vistas del exterior. Carlos Chavarría

El comedor de Casa de Fang. Carlos Chavarría

Auquer utilizó el fang (barro en catalán) como material principal. “Como iba a estar dentro de un bosque, quise hacerla con un espíritu constructivo primitivo. Las culturas arcaicas como los íberos, los amaziges del norte de África, los etruscos... construían básicamente con barro. Fui a buscar albañiles al Atlas marroquí que supieran convertir el barro en paredes de tapia. Lo que pretendía era levantar un edificio que se integrara totalmente en el lugar y con el material que pudiera proporcionar el propio emplazamiento”, explica. A esta tierra le sumó maderas, cal y caña local, todas en su tono natural —en esta casa no hay colores, pero sí texturas—, de nuevo materias tradicionales que ha recuperado y son marca de su práctica: una arquitectura sencilla pero culta y reflexiva. “No me importa no ser un moderno”, afirma.

La casa es contundente y austera, pero cálida, y el interior se diseñó con este mismo espíritu: espacios abiertos que permiten la interacción con el paisaje y ventilación cruzada para refrescar en verano. Es como un organismo vivo en el que todos los elementos del entorno, tanto el material constructivo como la vegetación existente y el agua, el sol o la luz, intervienen. “Yo tenía un proyecto inicial en forma de L. Pero al ver que una encina cercana dirigía la copa hacia la casa, rompí el ángulo recto dándole una forma dentada que penetrara en el interior del comedor y el salón, y dejara camino a la intención del árbol. Aprovechando este gesto, esperando la sombra de la encina, ubiqué un estanque. En mi opinión, lo importante en el diseño es que exista un equilibrio. Que nada desentone, pero que a la vez haya expresión, poesía”.

Aquí el arquitecto Lluís Auquer. Carlos Chavarría

Fachada de la Casa de Fang de Auquer y Prats. Carlos Chavarría

Desde que los dos primos fundaran su despacho en 1987, han llevado a cabo más de mil proyectos, prácticamente todos por la zona que dominan, el Baix Empordà. Pero lo suyo no es solo arquitectura. Es arqueología, geología, paisajismo, geografía, urbanismo, hidrología, botánica. “Esto ahora no lo hace nadie”, se queja. “Empecé tarde, a los 36 años, antes estuve de hippie, viajando. Al principio no me atrevía a hacer edificios modernos dentro de los pueblos. Sin embargo, conocía muy bien la tradición, la arquitectura popular catalana. Mi trabajo siempre ha sido arreglar estas casas. Así empezaron a salirme clientes”. En nuestra conversación cita a Moneo, Jørn Utzon, Peter Zumthor, Barragán o Alvaro Siza. La arquitectura japonesa y la finlandesa. Pero siempre vuelve a la naturaleza. “Es lo que da un punto de decadencia, porque se mezcla muy rápidamente con lo creado por el hombre. El mundo de la naturaleza está en todas partes. Dios está en la naturaleza, dijo Spinoza. La simbiosis es lo más importante, la fusión, es lo que tiene esta casa, ¿no? ¿Ves la sombra aquella que hacen las hojas? Por la tarde pega aquí el sol y se generan unas ondas y transparencias… Todo esto hace que la casa no solo sea orgánica, sino también sensual”.

“Lluís, ¿me dejas las llaves de tu coche?”, interrumpe Mercè, su mujer. “¿Qué quieres hacer?”. “Ir a buscar un Calippo para Antonio [su nieto]”. “¿Pero qué es un Calippo? Este próximo invierno, cuando tenga dinero, sacaré esta encina que está enferma y a punto de caer...”, se despide. Por suerte en su estudio hay relevo, un nueva generación familiar: Maria, su hija, y Alba, la hija de Ferran. Tiene sentido.

La casa de Lluís Auquer tiene ecos de ciertas arquitecturas primitivas: la estética y los materiales se integran en el paisaje. Carlos Chavarría