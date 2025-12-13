“Una casa imaginada por agricultores que es mágica”: 120 metros cuadrados para trabajar y vivir en el extrarradio de París
Paf Atelier, la agencia de instalaciones efímeras fundada por Christopher Dessus, firma su primer proyecto de interiorismo con un espacio lleno de rayas, colores y piezas singulares
Tras un largo tiempo de reflexión y con el deseo de tener un espacio compartido, Paf Atelier, la agencia de instalaciones efímeras fundada por Christopher Dessus en 2017 (que ha colaborado creando ambientes y escenografías durante estos ocho años para marcas como Diptyque, Salomon, Centre Pompidou, Nike, Jacquemus, Carven, Soho House, Printemps…), ha dado un paso gigante diseñando su primer proyecto, que aúna lugar de trabajo y vivienda, y donde también cabe el otro bebé de su creador, Pli Office. En colaboración con el estudio Gobezzia, han diseñado todo el interior y mobiliario como un manifiesto de su estilo gráfico, colorido y creativo.
El edificio se sitúa en Romainville, el extrarradio parisiense, rodeado de tranquilidad y casitas pequeñas al este de la capital. “Aquí hemos conectado con nuestra afición por las plantas y las flores, y con esa vida cotidiana más cercana a la naturaleza que solemos anhelar. Se trata de una casa de 1910, con flores en la fachada, que fue imaginada por agricultores. Yo la describo como mágica. La encontré gracias a una amiga”, dice Dessus. En total son 120 metros cuadrados divididos en tres niveles independientes que se organizan en torno a funciones bien definidas.
La casa conservaba la estructura de principios del siglo XX, pero llevaron a cabo una renovación. Se abrieron las plantas, se concentraron los servicios y el almacenamiento en los perímetros y se diseñaron muebles y armarios a medida para que cada piso tuviera su propia autonomía. “Queríamos llevar el lenguaje gráfico de Paf a un espacio, un estudio doméstico: rayas, naranja, plata, toques de madera, todo ejecutado con carpintería artesanal y trabajos en metal diseñados junto a Gobezzia. Estos elementos y muebles a medida se convierten en el eje de la vida cotidiana y el trabajo”, explica.
Concebido como un lugar para vivir, trabajar y experimentar, Paf reafirma aquí su compromiso con la sostenibilidad y el diálogo entre los materiales. Es un lugar tan atrevido como sensible y, lejos de ser una sala de exposición estática, la casa es un espacio modular y habitado. Cada elemento, como los tiradores creados junto al artista Aldéric Trével, da testimonio de esta búsqueda de innovación artesanal. El conjunto conforma un entorno en constante evolución, donde la comodidad y la estética se refuerzan mutuamente. Para ello, Christopher reunió a fabricantes emblemáticos: Petite Friture, Moustache y Lambert & Fils respondieron a la convocatoria, al igual que los artistas y diseñadores invitados. En este sentido, la selección de mobiliario irá rotando, pero de momento están Lucas Lorigeon, Maria Jeglinska, Stéven Coëffic, Studio Poirier Bailay, Elina Ulvio, Gregory Lacoua, Fabien Cappello, Rayon Belge… Son colaboradores que reflejan a la perfección la identidad del estudio y cada aportación enriquece la dimensión escenográfica del espacio, concebido como una obra de arte viva. Esta pluralidad de participantes da forma a un proyecto donde convergen el diseño, la experimentación y la excelencia técnica y donde cada elemento y detalle, desde los muebles hasta la iluminación, se ha pensado como parte de una narrativa total.
La casa se organiza en varias plantas y los colores marcados ayudan a dividir los usos: abajo, zona de estar con cocina integrada en blanco, negro y rosa; en la primera planta, un salón con un amplio baño en naranja y blanco; y en la planta superior, el dormitorio en verde y blanco. “Coordino los colores con todos los muebles”, asegura el dueño. En cuanto a los textiles, son funcionales y duraderos, en diálogo con la paleta naranja/plateada y el código gráfico a rayas. En general, en lugar de una ornamentación excesiva, se ha escogido la coherencia con las intenciones cromáticas y matéricas.
El resultado es una casa-taller contemporánea, cálida e híbrida, un espacio que combina vivienda y trabajo: minimalista en sus líneas, con colores vibrantes y una funcionalidad rigurosa; acogedor a la vez que vanguardista, muy Paf. El lugar refleja ahora sus obsesiones formales, su elección de materiales, su afinidad por la luz, un código cromático muy específico y sus ritmos espaciales. Diseñado como arquitectura habitable, se convierte en un laboratorio a escala real donde convergen la vida cotidiana, la exploración creativa y un ecosistema de colaboradores cuidadosamente seleccionado. Con este giro hacia la arquitectura interior, el estudio inicia esta nueva etapa con el compromiso de crear espacios habitables responsables tan funcionales como únicos.
Al priorizar los materiales sostenibles, la artesanía local y un diseño práctico, el estudio establece un lenguaje arquitectónico consciente y atemporal. En definitiva, este primer proyecto de interiorismo refleja plenamente el ADN de Paf Atelier: una creación arraigada en la contemporaneidad, abierta a la experimentación y con visión de futuro. “Es nuestro primer gran proyecto de interiorismo −a la vez manifiesto y laboratorio− que condensa el espíritu transdisciplinario, responsable y artesanal de Paf en un espacio permanente”, concluye el dueño mientras trabaja en una importante retrospectiva de Paul Poiret en el Museo de Artes Decorativas de París, entre otros encargos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La eterna espera del buda mangurrino: Cáceres aguarda durante seis años la construcción de un santuario con una estatua de 47 metros
El alza de aranceles en automóviles y autopartes complica el panorama para la industria automotriz en México
Vox en Extremadura: una campaña contra la inmigración masiva en la región con menos inmigración
Sheinbaum apuesta a la visita del Papa en 2026 para apuntalar su plan de paz contra la violencia en México
Lo más visto
- El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
- Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas en TVE por la baja médica del cómico
- Francia rechaza la detención y entrega de Josu Ternera como reclamaba la Audiencia Nacional
- La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
- CC OO denuncia que el gerente de la Jiménez Díaz, del grupo Quirón, ha vinculado sus protestas laborales con sabotajes