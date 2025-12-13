“Una casa imaginada por agricultores que es mágica”: 120 metros cuadrados para trabajar y vivir en el extrarradio de París

En la primera planta, en el salón, sofá amarillo Extra Bold de Big-Game editado por Moustache. Sobre la mesa, diseñada por Studio Gobezzia, jarrón blanco de Samy Rio. A la derecha, sobre el mueble diseñado por el estudio, lámpara negra de Pierre Charpin para Hay y fotografía de Lucas Lorigeon. En la pared, litografía La Ruisselante Lunaire de Joan Miró.

Tras un largo tiempo de reflexión y con el deseo de tener un espacio compartido, Paf Atelier, la agencia de instalaciones efímeras fundada por Christopher Dessus en 2017 (que ha colaborado creando ambientes y escenografías durante estos ocho años para marcas como Diptyque, Salomon, Centre Pompidou, Nike, Jacquemus, Carven, Soho House, Printemps…), ha dado un paso gigante diseñando su primer proyecto, que aúna lugar de trabajo y vivienda, y donde también cabe el otro bebé de su creador, Pli Office. En colaboración con el estudio Gobezzia, han diseñado todo el interior y mobiliario como un manifiesto de su estilo gráfico, colorido y creativo.

En la cocina, sobre la encimera, lámpara Olo de Jean-Baptiste Fastrez para Moustache y cafetera Conica de Aldo Rossi para Alessi. DE PASQUALE + MAFFINI

En la planta baja, en la cocina, mesa diseñada por Gobezzia para Maison Paf y sillas Fromme Wood de Tom Chung para Petite Friture. Lámpara de techo y aplique, ambos de la colección Dorval de Cluzel/Pluchon para Lambert & Fils. DE PASQUALE + MAFFINI

El edificio se sitúa en Romainville, el extrarradio parisiense, rodeado de tranquilidad y casitas pequeñas al este de la capital. “Aquí hemos conectado con nuestra afición por las plantas y las flores, y con esa vida cotidiana más cercana a la naturaleza que solemos anhelar. Se trata de una casa de 1910, con flores en la fachada, que fue imaginada por agricultores. Yo la describo como mágica. La encontré gracias a una amiga”, dice Dessus. En total son 120 metros cuadrados divididos en tres niveles independientes que se organizan en torno a funciones bien definidas.

La casa conservaba la estructura de principios del siglo XX, pero llevaron a cabo una renovación. Se abrieron las plantas, se concentraron los servicios y el almacenamiento en los perímetros y se diseñaron muebles y armarios a medida para que cada piso tuviera su propia autonomía. “Queríamos llevar el lenguaje gráfico de Paf a un espacio, un estudio doméstico: rayas, naranja, plata, toques de madera, todo ejecutado con carpintería artesanal y trabajos en metal diseñados junto a Gobezzia. Estos elementos y muebles a medida se convierten en el eje de la vida cotidiana y el trabajo”, explica.

En la primera planta, en el salón, estantería azul diseñada por Studio Gobezzia con una imagen de la monumental pintura Le Transport des Forces de Fernand Léger. Aplique de Adrien Rovero para Lambert & Fils. DE PASQUALE + MAFFINI

Concebido como un lugar para vivir, trabajar y experimentar, Paf reafirma aquí su compromiso con la sostenibilidad y el diálogo entre los materiales. Es un lugar tan atrevido como sensible y, lejos de ser una sala de exposición estática, la casa es un espacio modular y habitado. Cada elemento, como los tiradores creados junto al artista Aldéric Trével, da testimonio de esta búsqueda de innovación artesanal. El conjunto conforma un entorno en constante evolución, donde la comodidad y la estética se refuerzan mutuamente. Para ello, Christopher reunió a fabricantes emblemáticos: Petite Friture, Moustache y Lambert & Fils respondieron a la convocatoria, al igual que los artistas y diseñadores invitados. En este sentido, la selección de mobiliario irá rotando, pero de momento están Lucas Lorigeon, Maria Jeglinska, Stéven Coëffic, Studio Poirier Bailay, Elina Ulvio, Gregory Lacoua, Fabien Cappello, Rayon Belge… Son colaboradores que reflejan a la perfección la identidad del estudio y cada aportación enriquece la dimensión escenográfica del espacio, concebido como una obra de arte viva. Esta pluralidad de participantes da forma a un proyecto donde convergen el diseño, la experimentación y la excelencia técnica y donde cada elemento y detalle, desde los muebles hasta la iluminación, se ha pensado como parte de una narrativa total.

Planta superior: perchero diseñado por Gregory Lacoua. DE PASQUALE + MAFFINI

La casa se organiza en varias plantas y los colores marcados ayudan a dividir los usos: abajo, zona de estar con cocina integrada en blanco, negro y rosa; en la primera planta, un salón con un amplio baño en naranja y blanco; y en la planta superior, el dormitorio en verde y blanco. “Coordino los colores con todos los muebles”, asegura el dueño. En cuanto a los textiles, son funcionales y duraderos, en diálogo con la paleta naranja/plateada y el código gráfico a rayas. En general, en lugar de una ornamentación excesiva, se ha escogido la coherencia con las intenciones cromáticas y matéricas.

Planta superior: el dormitorio con la lámpara Parc 01 de Lambert & Fils y, en la mesita de noche, un jarrón de la diseñadora Maria Jeglinska. DE PASQUALE + MAFFINI

El resultado es una casa-taller contemporánea, cálida e híbrida, un espacio que combina vivienda y trabajo: minimalista en sus líneas, con colores vibrantes y una funcionalidad rigurosa; acogedor a la vez que vanguardista, muy Paf. El lugar refleja ahora sus obsesiones formales, su elección de materiales, su afinidad por la luz, un código cromático muy específico y sus ritmos espaciales. Diseñado como arquitectura habitable, se convierte en un laboratorio a escala real donde convergen la vida cotidiana, la exploración creativa y un ecosistema de colaboradores cuidadosamente seleccionado. Con este giro hacia la arquitectura interior, el estudio inicia esta nueva etapa con el compromiso de crear espacios habitables responsables tan funcionales como únicos.

Planta superior: sillas diseñadas especialmente para Maison Paf. DE PASQUALE + MAFFINI

Al priorizar los materiales sostenibles, la artesanía local y un diseño práctico, el estudio establece un lenguaje arquitectónico consciente y atemporal. En definitiva, este primer proyecto de interiorismo refleja plenamente el ADN de Paf Atelier: una creación arraigada en la contemporaneidad, abierta a la experimentación y con visión de futuro. “Es nuestro primer gran proyecto de interiorismo −a la vez manifiesto y laboratorio− que condensa el espíritu transdisciplinario, responsable y artesanal de Paf en un espacio permanente”, concluye el dueño mientras trabaja en una importante retrospectiva de Paul Poiret en el Museo de Artes Decorativas de París, entre otros encargos.