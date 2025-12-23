Enrique Iglesias y Anna Kournikova son padres por cuarta vez

La pareja formada por el cantante español y la modelo y extenista rusa han dado la bienvenida a un bebé que llega a una familia numerosa, con dos mellizos nacidos en 2017, Nicholas y Lucy, y una niña llamada Mary, nacida en 2020

El cantante Enrique Iglesias (Madrid, 50 años) y la extenista Anna Kournikova (Moscú, 44 años) han sido padres por cuarta vez. En sus más de 20 años juntos, la pareja ha llevado una relación muy discreta y sin apenas apariciones públicas, pero en la madrugada de este martes 23 de diciembre han decidido compartir una publicación conjunta de Instagram para dar la feliz noticia. “My Sunshine” (mi sol), dice el texto que acompaña a la foto del recién nacido, que duerme junto al peluche de un oso perezoso. No han indicado el nombre ni el sexo del bebé, pero sí su fecha de nacimiento: el 17 de diciembre de 2025.

Primero llegaron los mellizos. En diciembre de 2017, tras 16 años de relación y un embarazo que ni siquiera hicieron público, el cantante y la tenista tuvieron a Nicholas y Lucy, nacidos en Miami —donde residen—. Tan secreto fue el embarazo —ni siquiera acudieron a la boda de la hermana del cantante, Ana Boyer, con Fernando Verdasco, celebrada poco antes, para evitar aparecer en las fotos de la exclusiva—, que Kournikova tuvo que mostrar una foto de su embarazo meses después de dar a luz, para desmentir que hubieran recurrido a un vientre de alquiler. Días después del nacimiento, Isabel Preysler se saltó el férreo control de los primerizos padres para asegurar en la revista ¡Hola!, publicación de cabecera de la familia Preyser-Iglesias, que su hijo Enrique era “extraordinariamente feliz” y que el motivo por el que no habían hecho pública la noticia fue que “son muy celosos de su intimidad”. La matriarca también explicó que el embarazo de la extenista había sido “absolutamente normal y no ha tenido que guardar reposo en ningún momento”.

Meses después, el mutismo de la pareja sobre su paternidad se acabó desmontando y dio paso a cada vez más publicaciones en Instagram, en las que se veía al cantante con sus hijos o a Kournikova protagonizando un vídeo en el que bailaba con uno de los bebés, al ritmo de una canción del padre. Cuando sus bebés tenían seis meses, este declaró a la emisora KTUphoriaen: “La madre es la verdadera superheroína”, dejando así claro que fue ella quien tomó los mandos de la crianza. “Anna es la mejor. Sabe que amo mi trabajo, así que siempre me apoya y está detrás de todo lo que hago”, añadió el cantante, que finalmente empezó a espaciar sus giras para pasar más tiempo con su familia.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias salen del restaurante Big Pink, el 16 de junio de 2006 en Miami, Florida. Ralph Notaro (Getty Images)

En septiembre de 2018, Iglesias confesó que su mundo giraba alrededor de sus hijos: “Ahora que tengo niños, que tengo bebés, me cuesta muchísimo viajar”, dijo, a sus 43 años, en una entrevista con un programa de la cadena de televisión estadounidense Telemundo. Un año después, en otra entrevista para ICON, revista de EL PAÍS, explicó: “Cuando ahora estoy un poco deprimido voy a ver a mis hijos y me digo: ‘Pero cómo puedo ser tan egoísta de estar de bajón por tal o cual cosa teniendo esto aquí’. Mientras mis dos bebés estén felices y yo sea buen padre, el resto es secundario”.

Unas fotos de la pareja mientras disfrutaba de un paseo en barco en Miami, publicadas en ¡Hola! en enero de 2020, confirmaron que Kournikova estaba embarazada por segunda vez, y no de poco tiempo. De hecho, en febrero de ese año se supo que habían sido padres de su tercer bebé. En esa ocasión, fue Julio José Iglesias, el tío paterno de la criatura (de la que en un primer momento no se reveló el sexo), quien dio la noticia en la radio ADN de Chile, del grupo PRISA. “He sido tío”, proclamó feliz el hermano mayor de Enrique antes de que la pareja dijera nada al respecto. Unas semanas después se supo que la pequeña Mary había nacido el 30 de enero. Lo contó el propio cantante al presentarla en su perfil de Instagram con una foto en la que sostenía a la recién nacida, con la ropa del hospital aún puesta —el South Miami, donde la tenista dispuso de toda un ala para blindar su privacidad—, y que acompañó del texto: “My Sunshine 01.30.2020”. Iglesias tenía 44 años y Kournikova, 38. Para entonces, sus redes sociales ya eran una especie de álbum familiar (como las del resto de los humanos) y las fotos de los tres hijos de la exdeportista y el cantante son hoy habituales, sobre todo en el perfil de ella en Instagram, en el que tiene cerca de dos millones de seguidores.

Ahora, los padres de Nicholas, Lucy y Mary acaban de estrenar de nuevo paternidad. Fue el pasado mes de agosto cuando se supo que Kournikova esperaba otro bebé, cuando la revista ¡Hola! publicó en exclusiva unas imágenes de ella embarazada, mientras llevaba a sus tres hijos al colegio en la ciudad de Florida que han convertido en su refugio familiar. “Ambos están muy ilusionados con volver a ser padres y lo serán a finales de este año“, confirmaba entonces una fuente cercana a la pareja a la publicación. Una vez más, eran los demás quienes hablaban por ellos. La última vez lo hizo una fuente cercana a la familia, quien a mediados de noviembre aseguró a la revista People que la pareja estaba “muy emocionada” por su cuarto bebé y dando la bienvenida al “caos controlado” que conlleva una familia de seis.

Iglesias y Kournikova se conocieron en la grabación de un videoclip del cantante, Escape, en el año 2001. Rápidamente, comenzaron a salir juntos. Ella tenía 20 años y él, 26. La rusa se retiró del tenis profesional poco después, por una lesión de espalda en 2003, cuando tenía 21 años. De momento, y a pesar del interés público que despertaría su boda, no se ha hecho público ningún enlace (aunque hay quien asegura que se casaron hace tiempo). Su único compromiso público es con sus hijos.