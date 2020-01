Las fotos que confirman que Enrique Iglesias y Anna Kournikova van a ser padres de nuevo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova van a ser padres de nuevo. Así lo confirman las imágenes que publica en exclusiva la revista ¡Hola! en las que se ve a la pareja disfrutar de un paseo en barco por los canales de Miami junto a sus dos perros. Aunque ni el cantante ni la extenista confirman ni desmienten la información que lleva unos días rondando por medios estadounidenses, tal y como se aprecia en las fotografías, la deportista rusa se encuentra en una fase avanzada de su embarazo, por lo que podría dar a luz para finales de este invierno o a comienzos de primavera, asegura la publicación.

Con la llegada de su tercer hijo, la pareja convertirá a Isabel Preysler en abuela por sexta, pues ya tiene cinco nietos: Alejandro y Sofía, hijos de Chábeli Iglesias y Christian Altaba; Lucy Nicolás, los mellizos de Enrique y Anna, y Miguel, el hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco, que en marzo cumplirá un año.

Ver esta publicación en Instagram Please, no more kisses 🥺😢😭 Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 19 Ene, 2020 a las 6:22 PST

Iglesias, de 44 años, y Kournikova, de 38, ya son padres de mellizos, Lucy y Nicolás, que nacieron a mediados de diciembre de 2017. Entonces la pareja mantuvo el embarazo totalmente en secreto y solo se conoció la llegada de los pequeños a través de la publicación estadounidense TMZ. Tal fue la incógnita que se llegó a comentar que los bebés habían nacido por vientre de alquiler. Rumores que la extenista acalló publicando una imagen en su Instagram de ella embarazada. A lo largo de los más de 17 años que llevan juntos, el cantante y la extenista han guardado siempre con mucho celo su intimidad, pero la llegada de sus hijos ha hecho que la pareja relaje el férreo control que venía ejerciendo sobre su vida privada y a través de sus redes sociales han ido mostrando su día a día como padres. En estos últimos años, Enrique Iglesias también se ha abierto emocionalmente y ha concedido varias entrevistas en las que ha hablado de cómo le ha cambiado la paternidad.

Ver esta publicación en Instagram #sundaymood 🎄🎄🎄 Una publicación compartida de Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) el 23 Dic, 2018 a las 8:04 PST

Volcado en su papel, el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias tiene muy claro que “lo primero y más importante para él es ser un buen padre. Mi intención es educarles adecuadamente. Siempre que sean buenos niños, estén sanos y disfruten la vida...”. tan grande es el amor que el intérprete de Bailando siente por sus bebés que, reconoce, le cuesta mucho separarse de ellos para continuar con sus giras y compromisos profesionales. "Ahora que tengo niños, que tengo bebés, me cuesta muchísimo viajar", dijo Iglesias, de 43 años, en una entrevista con en el programa Un nuevo día, de la cadena de televisión estadounidense Telemundo. "Todo gira en torno a ellos", añadió.

Iglesias también ha asegurado en más de una ocasión que la paternidad le ha hecho ser más “responsable”. "Me siento increíble. Ser padre es uno de los mejores sentimientos del mundo. ¿Cómo me ha cambiado la vida? Ahora conduzco más despacio. Pienso más veces sobre las cosas estúpidas que estoy a punto de hacer antes de hacerlas", admitió en el programa de televisión británica Lorraine.

Los niños no solo han traído cambios en la rutina de la pareja, sino también en el deseo de Enrique Iglesias por contraer matrimonio con Anna Kournikova. "No, no estamos casados, pero cuando llevas tantos años con la misma persona, como es mi caso, llegas a una dinámica, que es como la de estar casado. Yo tengo bebés, hemos estado juntos durante 17 años, así que cuál es la diferencia. Honestamente, creo en el matrimonio. Me gustaría casarme en un futuro”, aseguró en el mismo programa el intérprete de Héroe, quien nunca antes había mostrado un interés especial en pasar por el altar.

Iglesias y Kournikova se conocieron en la grabación del vídeo musical Escape, en 2001, del cantante y rápidamente comenzaron a salir juntos. La tenista tenía entonces 20 años y el cantante, 26. Ahora los dos disfrutan de una vida tranquila en una isla privada en Miami Beach. No participan en la vida social y son contadas las imágenes que hay de los dos juntos, aunque desde que Lucy y Nicolás llegaron a sus vidas esto ha cambiado.