Enrique Iglesias habla sobre su nueva vida como padre

Enrique Iglesias y Anna Kournikova blindaron su embarazo, pero sus mellizos Lucy y Nicolas, de seis meses de edad les han ablandado y ya no es tan raro que compartan algunas imágenes familiares con sus bebés o declaraciones sobre su nueva vida.

El cantante ha sido el último en dar algunos datos sobre lo que ha significado la llegada de sus mellizos. En unas declaraciones a la emisora KTUphoriaen ha confesado que mucha gente le pregunta sobre cómo se organiza con dos bebés al mismo tiempo con lo difícil que es ya adaptarse a uno solo. Enrique Iglesias le cede todo el protagonismo a Anna Kournikova con su respuesta: “Lo que suelo contestar es ‘No me preguntes. La madre es la verdadera superheroína. Mi primera vez han sido gemelos, así que no sé la diferencia entre tener uno o dos a la vez”, dijo divertido el intérprete.

Anna Kournikova y uno de sus bebés apoyando a Rusia en el Mundial. Instagram

Volcado en su papel, Enrique Iglesias tiene muy claro que “lo primero y más importante para él es ser un buen padre. Mi intención es educarles adecuadamente. Siempre que sean buenos niños, estén sanos y disfruten la vida...”. Las manifestaciones sobre sus sentimientos filiales tenían que ver con la celebración del Día del padre en Estados Unidos, festividad que se allí se celebró el pasado domingo. En cualquier caso el artista conoce las especiales características de su trabajo que implican viajes y períodos en los que tiene que estar separado de sus hijos, pero eso no le impide reconocer que está disfrutando enormemente de esta nueva etapa que comenzó el pasado mes de diciembre cuando la pareja anunció por sorpresa que habían sido padres por partida doble.

Respecto a Anna Kournikova, con quien lleva 17 años de relación y a quien conoció durante el rodaje del videoclip Escape en 2001, afirma que a pesar de ser ambos personajes públicos tienen una relación muy normal. “Las relaciones son difíciles seas o no conocido”, ha dicho el cantante, “hay días buenos y días malos. Cuando son malos tratas de superarlos y cuando llegan los buenos ves que es increíble”. Vaivenes de cualquier pareja que en su caso no dejan lugar a la duda porque al referirse a Kournikova es muy explícito sobre sus sentimientos: “Anna es la mejor. Sabe que amo mi trabajo, así que siempre me apoya y está detrás de todo lo que hago”.

Enrique Iglesias con sus dos niños siguen atentos un partido de fútbol. Instagram

En sus últimas publicaciones en las redes sociales ninguno de los dos puede evitar expresar los nuevos sentimientos que les invaden. El fútbol ha sido, en el último mes, la excusa para mostrar su felicidad familiar. A principios de mayo fue Iglesias quien publicó una imagen con uno de sus hijos, a quien no identifica, junto a un mensaje inequívoco: “Todavía no puedo creer que seas mío”. Antes había subido una fotografía en la que le veía junto a sus mellizos, los tres de espaldas, viendo por televisión el partido en el que se enfrentaron el Real Madrid y el Bayern de Munich en la Liga de Campeones. Y durante el Mundial de fútbol él y Anna Kournikova han compartido instantáneas con alguno de sus niños –a quienes aún no se diferencia claramente– en las que apoyan a la selección rusa, cuando acompañan a su madre, y a la española, cuando con quien aparecen es con su padre.