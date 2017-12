Enrique Iglesias guarda silencio sobre sus hijos, pero su madre no

Enrique Iglesias y Anna Kournikouva no anunciaron que iban a ser padres. Cuando nacieron sus mellizos Nicholas y Lucy el pasado 16 de diciembre, la pareja tampoco fue quien hizo pública la noticia. El cantante y la tenista llevan 16 años de una discreta relación en la que raras son las veces que se les ha fotografiado juntos. Pero que ellos no hablen de su vida, parece que no es impedimento para que lo haga la madre del artista, Isabel Preysler. “Enrique es extraordinariamente feliz en estos momentos”, asegura Preysler en la portada de la revista de cabecera de su familia, la misma que recientemente ha protagonizado dos veces su hija Ana Boyer y su boda con el tenista Fernando Verdasco.

Varios medios estadounidenses aseguran que Enrique Iglesias, de 42 años, y Anna Kournikova, de 32, han construido un muro de cinco metros de alto alrededor de la lujosa mansión en la que viven en Miami con tal de proteger la intimidad de los recién nacidos de las miradas de los curiosos y los objetivos de los paparazis. Una construcción que empezó el pasado verano, cuando la tenista se encontraba en el segundo trimestre del embarazo, y en la que el portal TMZ asegura que se han gastado medio millón de euros.

ampliar foto Madre e hijo, en Zaragoza en 1997. gtresonline

En la entrevista con la revista ¡Hola!, Isabel Preyser explica que el motivo por el que no quisieron hacerlo público y optaron por mantener el embarazo en secreto fue porque “son muy celosos de su intimidad”. “Todos respetamos lo que quieren unos y lo que quieren otros [en la familia]. Enrique es muy celoso y muy reservado con su vida y él ha querido que sea así y todo lo respetamos, empezando por mí la primera. Anna y Enrique desean llevar sus vidas con discreción”. Por eso prefiere no responder sobre cómo se enteró de que iba a ser abuela por partida doble, ni aunque se lo esté preguntando la publicación en la que su familia cuenta y muestra los acontecimientos más importantes de sus vidas. Un juego en el que nunca ha querido participar Enrique Iglesias y que antes de su paternidad se rumoreó que fue el motivo por el que no acudió a la boda de su hermana. Es más, aunque Isabel Preysler y sus hijos suelen pasar las Navidades juntos, no hay testimonios gráficos de ellos, como tampoco hay ninguna fotografía reciente de ella posando con su hijo Enrique Iglesias.

Preysler desvela también que la extenista rusa ha vivido un embarazo “absolutamente normal y no ha tenido que guardar reposo en ningún momento”. Tampoco cree que Kournikova se haya estado escondiendo durante estos nueve meses y prueba de ello son las imágenes que ha ido publicando en su cuenta de Instagram. “No ha necesitado esconderse, lleva una vida muy normal y muy casera. Se ha limitado a vivir su día a día, con Enrique, la familia y amigos”, asegura la reina de la prensa del corazón en la entrevista en la que también habla de la reciente boda de su hija pequeña en la isla caribeña de Mustique o de su posible matrimonio con el Nobel Mario Vargas Llosa, algo que asegura que no entra en sus planes.