El timo de los suplementos alimenticios: por qué solo sirven para vaciar tus bolsillos

Para la piel, para dormir, para ir al baño… el mercado de los suplementos no deja de crecer sin que la ciencia avale sus efectos. El nutricionista Julio Basulto pasa revista a algunos de los más populares

Para tener mejor la piel, para frenar el envejecimiento, para dormir bien, para evitar la caída del pelo, para estar más fuerte, para ir al baño… en los supermercados, las farmacias o las webs hay suplementos o alimentos suplementados prácticamente para todo. De las pastillas hemos pasado a los polvos que se añaden a bebidas, a los batidos sustitutivos o a los alimentos suplementados, cuando no a las cajas al estilo La sustancia que casi prometen la eterna juventud. Una potente industria ha encontrado un filón en nuestra ansiedad por permanecer jóvenes, bellos y sanos, y trata de vendernos su mercancía con potentes estrategias de márketing.

Muchos influencers han decidido entregar su alma a estas empresas a cambio de dinero y promocionan estos productos en las redes sociales. Nosotros queremos saber si tienen un efecto real avalado por la ciencia, y si su consumo puede llegar a ser peligroso. Para averiguarlo, llamamos al dietista-nutricionista Julio Basulto, autor de libros como Come mierda: no comas mejor, deja de comer peor, Dieta y cáncer o el reciente Todos gordos (con perdón), y le pedimos que repasara algunos de los suplementos y alimentos suplementados más populares. Si quieres ver su veredicto -condenatorio en la inmensa mayoría de los casos-, mira el vídeo de arriba.

Productos analizados

Olistic anti caída del pelo.

Baïa Food Microbiotic Creamer para la salud intestinal

Somni Love para dormir bien

Pleto

Proteína de Real Fooding

Colágeno de Alpha Foods

Vitamin-Energía de Kaiku

Bebida de avena con Omega 3 de Soria Natural

Kombucha de Kom Vida con fibra prebiótica e inulina

Sigue a El Comidista en Youtube