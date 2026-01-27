El Café Central baraja aterrizar en el Ateneo de Madrid como su nuevo domicilio entre varias propuestas

El Café Central no ha tocado todavía su última partitura. A pesar de que los encargados del emblemático local de jazz anunciaron en julio de 2025 el cierre como una realidad inminente, un resquicio legal y la voluntad de hierro de los 35 trabajadores en nómina ha mantenido el proyecto con vida al menos cuatro meses más. Ahora, con la vista puesta en el mes de marzo como fecha para el adiós definitivo, los socios del Café Central se han lanzado a una peregrinación por diferentes establecimientos de la capital en busca de un nuevo hogar para uno de los proyectos más queridos de la noche cultural madrileña. Y, después de varias semanas de trabajo, ya hay un candidato favorito: el Ateneo de Madrid.

Las familias propietarias del inmueble del número 10 de la plaza del Ángel (distrito Centro) soltaron la bomba en julio: el contrato de alquiler con los socios del Central no se renovaría más. Los titulares del club de jazz se resignaron entoces a la clausura y anunciaron públicamente que el 12 de octubre echarían el cierre con un concierto del pianista Joshua Edelman, el artista que más veces había pisado su escenario, con más de 700 actuaciones. Sin embargo, el equipo jurídico que vela por los intereses de la sala encontró “un resquicio legal” en los plazos de comunicación que permitirán prolongar la actividad del histórico café hasta marzo.

La noticia de que la meca del jazz en Madrid iba a bajar la persiana corrió como la pólvora entre los amantes de la música, asociaciones vecinales y múltiples locales de la capital. Así parecía que terminaba una historia de éxito que arrancó hace 43 años y que ha ido sumando, noche tras noche, más de 14.500 actuaciones y un total de 1,3 millones de espectadores. El encargado del Café Central no ha conseguido olvidar aquellos días: “Creíamos que el 12 de octubre se acababa todo, y un día después de anunciar el cierre recibimos unos 40 mensajes por teléfono con ofertas para trasladarnos a varios locales”. Una de las propuestas que recibió como agua de mayo la dirección del Central fue la de Luis Arroyo, el presidente del Ateneo de Madrid, que no dudó en ofrecer la institución cultural para acoger el histórico café. “Estaba en el cine con mi pareja y de pronto leí en EL PAÍS la noticia del cierre del central. En aquel artículo aparecía un correo electrónico al que se podía escribir para ofrecer ‘un local adecuado’. Inmediatamente les escribí”, recuerda Arroyo.

El encargado del Central admite que el Ateneo le parece “un sitio maravilloso” y deja entrever que el clásico lugar de reunión de los intelectuales madrileños tiene todas las papeletas para acoger los espectáculos de jazz del Café Central. No obstante, apela a la prudencia. “Todos queremos que el Café Central continúe, pero preferimos esperar un poco más de tiempo para comunicar nuestra decisión final, no hay tanta prisa”. Para la dirección del establecimiento es muy importante que “la gente se pueda ilusionar”, pero prefieren no cerrar la puerta a ninguna oferta, al menos de momento.

En el corto plazo, antes de embarcarse en nuevas aventuras, los socios del Café Central invitan al público a seguir disfrutando de la “riqueza” del local de siempre, el que abrió un ya lejano 12 de agosto de 1982 y que la revista Wire colocó en su día como el octavo club de jazz más relevante de toda Europa. “Lo más importante es que seguimos aquí y que hay una esperanza en el futuro. Mientras podamos debemos celebrar el local que tenemos y asistir a los conciertos que ya hemos programado”.