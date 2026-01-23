5 planes gratis en Madrid del 23 al 30 de enero: una obra sobre Goya en la Casa Encendida y la exposición ‘Aún Deep Song’

La semana tiene un programa que incluye con actividades que exploran desde el vínculo entre García Lorca y el flamenco hasta un ciclo de debates sobre periodismo y literatura

Madrid tiene planes para todos los gustos y, aunque cueste encontrarlos, muchos son gratuitos. Cada semana, la oferta se renueva y plantea varias opciones. Desde una obra que explora la vida de Francisco de Goya y su influencia en la pintura hasta exposiciones que invitan a reflexionar a través del arte, como Aún Deep Song, de la artista barcelonesa Lola Lasurt.

La música y la poesía tienen un espacio en el programa F.G.L.: Flamenco García Lorca. El periodismo y la literatura también están presentes con un ciclo de tertulia y debate organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés. En la Casa de América, la reflexión se centra en el primer año de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, con un panel en el que participan varios analistas. La música ―infaltable en los planes madrileños― se escucha al compás de Haydn y Smetana.

El silencio y Goya

El silencio comunica. Este concepto es aplicado a la obra Goya, más allá del artista. La puesta en escena utiliza la lengua de signos española, el doblaje a lengua oral, el sonido y la luz para crear un lenguaje escénico accesible y poético. En la obra participan especialistas en lengua de signos del Centro Educativo Ponce de León de Fundación Montemadrid, un colegio destinado exclusivamente a la formación de niños y jóvenes sordos, donde posteriormente se integraron alumnos oyentes.

La obra Goya, más allá del artista, forma parte de la programación de Acento 2026. Jornada de puertas abiertas en La Casa Encendida. Las actividades están publicadas en la página web del centro cultural e incluyen conversatorios, presentaciones de libros, obras de teatro y conciertos.

Fecha: domingo 24 de enero, a las 19.30.

Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia, 2.

Transporte: estación de metro Embajadores (línea 3).

Danza y pintura

La artista Lola Lasurt presenta la obra Aún Deep Song en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. Inspirada en la coreografía Deep Song (1937), de la estadounidense Martha Graham ―creada como respuesta a la Guerra Civil española―, Lasurt reconstruye imaginativamente los gestos y la tensión de ese movimiento a través de frisos pictóricos de gran formato, vídeo y performances artísticos.

Fecha: del 26 de enero al 12 de abril.

Lugar: Sala de Bóvedas en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, calle del Conde Duque, 11.

Transporte: estación de metro Ventura Rodríguez (línea 3). Bus 002.

Flamenco García Lorca

La poesía de Federico García Lorca se enlaza con el flamenco en un programa de actividades que nace en 2025 para explorar los vínculos entre la figura del poeta granadino y el flamenco como campo artístico y cultura. F.G.L.: Flamenco García Lorca incluye Estampas, un ciclo de cine comisariado por el guionista y director Luis E. Parés, director artístico de Cineteca Matadero; Trovos, que reúne a destacados artistas flamencos y creadores de otras disciplinas para compartir modos de hacer, ideas, prácticas y lenguajes; y Guitarra, que convoca a diversos intérpretes a tocar la guitarra de García Lorca, custodiada por la Huerta de San Vicente.

Fecha: del 22 al 24 de enero.

Lugar: Fundación Federico García Lorca, calle del Pinar, 23.

Transporte: estación de metro República Argentina (línea 6).

Ciclo sobre periodismo y literatura

Ámbito Cultural de El Corte Inglés organiza la octava edición de un ciclo de jornadas que, desde 2019, reúne a destacados nombres del periodismo, la literatura y el pensamiento para reflexionar sobre la actualidad política, social y cultural. El ciclo conmemora, además, el legado de Hotel Florida, un espacio clave en la vida intelectual del Madrid del siglo XX, situado en la plaza de Callao, en el mismo emplazamiento que hoy ocupa una de las sedes del centro comercial. El ciclo de actos, encuentros y debates ofrece una variada programación entre el 26 y el 31 de enero que se puede consultar en su página web.

Fecha: del 26 al 31 de enero.

Lugar: Ámbito Cultural, Sala Callao. Plaza de Callao, 2.

Transporte: estación de metro Callao (línea 5).

Conversatorio sobre Trump

La actualidad internacional tiene un protagonista: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Casa de América abre sus puertas para celebrar un encuentro con voces expertas que analizan el primer año del segundo mandato del republicano. En el encuentro se abordarán las decisiones más controvertidas, los giros estratégicos y las declaraciones que han marcado el regreso de Trump a la Casa Blanca desde enero de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico de Davos, el miércoles. Foto: Markus Schreiber (AP)

Fecha: jueves 22 de enero.

Lugar: Casa de América. Anfiteatro Gabriela Mistral (acceso por Marqués del Duero, 2).

Transporte: estación de metro Banco de España (línea 2).