Tres planes para empezar el año cuidándote (y pasarlo bien en el intento)

Un tratamiento facial en Salud y Forma, vidrio y flores en Muchacha y mimos para el pelo en Gabriel Llano

Empieza enero y con él una nueva temporada en Madrid. La ciudad se despereza después de las fiestas, los días se alargan poco a poco y la sensación de empezar de cero flota en el aire. Es tiempo de nuevos propósitos, rutinas renovadas y ganas de cuidarse por dentro y por fuera.

En esta edición de Madrid te enreda, proponemos tres planes para arrancar el año con buen ánimo y algo de mimo: una limpieza facial profunda en Salud y Forma, un tratamiento capilar en el salón de Gabriel Llano, y una tarde creativa en Muchacha, entre pinceles, vidrio y flores. Ideas sencillas, sin prisas, para regalarse un rato de calma y volver a empezar con otra cara y mejor energía.

Más información Tres planes para que Madrid te pille mirando al cielo

Cortes, cuidados y un salón que se siente como casa

Gabriel Llano (Calle Velázquez, 71) lleva casi dos décadas trabajando con cabello, pero hace cinco años decidió dar un paso al frente y abrir su propio salón en Madrid. “Siempre imaginé esta etapa más adelante, quizá en los cuarenta, pero las circunstancias me empujaron a hacerlo antes”, cuenta. Desde entonces, su espacio se ha convertido en un lugar de referencia para quienes buscan algo más que un corte o un color.

“Quiero que la gente se sienta cómoda, que venga a cuidarse, a mimarse. No es solo una peluquería, es casi una extensión de mi casa”, dice. Esa filosofía se refleja en cada rincón del local y, sobre todo, en el trato cercano del equipo. Llano insiste en la importancia del vínculo con el cliente: “El reto más grande fue construir un equipo que entendiera eso, que conectara con la esencia del lugar”.

La peluquería de Gabriel Llano, en Madrid. Foto cedida.

Entre los tratamientos más solicitados figura el reconstructor de tres pasos, que promete resultados visibles en menos de media hora. “Funciona, y eso se nota. Pero lo más importante es que cada persona se vaya con la sensación de haber sido escuchada y bien atendida”, explica.

Aunque no descarta seguir creciendo, por ahora no contempla abrir más salones. “No quiero perder el contacto directo. Estar presente es lo que marca la diferencia”, afirma. Cuando se le pregunta por el plan ideal tras pasar por su espacio, lo tiene claro: “Un paseo tranquilo, una comida rica y la sensación de haber hecho algo bueno por uno mismo”.

Pintar vidrio, cuidar flores y olvidarse del reloj

En una calle tranquila de Chamberí ha abierto sus puertas Muchacha, un espacio híbrido donde el arte, las flores y los pequeños placeres cotidianos se dan la mano. Pintar sobre vidrio, elegir un ramo fresco y tomarse algo sin mirar el reloj forman parte de una experiencia que mezcla lo sensorial, lo artesanal y lo cotidiano.

La propuesta es sencilla: crear sin prisa. Las mesas están siempre listas, con pinceles, plantillas y piezas de vidrio esperando a ser transformadas. “Queremos que la gente venga cuando quiera, sin reservas, y se deje llevar”, explican sus fundadores. Aquí no hay reglas ni instrucciones fijas: se pinta lo que se quiera, como se quiera, y uno se lleva la pieza a casa para terminar el proceso con calma.

El local de Muchacha en Chamberí. Foto cedida.

Pero Muchacha (Calle de García de Paredes, 22) es también un lugar para quedarse. Mientras se pinta, se puede tomar un café, disfrutar de algo rico o simplemente dejar pasar la tarde. Y si apetece, llevarse flores: el espacio está lleno de ramos que completan esa idea de belleza ligera y accesible.

“Lo importante es que cada persona sienta que puede parar, crear, conectar con algo más simple. Pintar vidrio, tomar un vino, elegir flores... Todo suma”, dicen sus creadores. Y sí, todo suma. Porque en tiempos acelerados, encontrar un lugar donde el tiempo se estire un poco es, quizá, el mayor lujo.

Una limpieza facial

Salud y Forma Medical Esthetic (Calle del Dr. Fleming, 11) es una clínica en el centro de Madrid que combina más de una década de experiencia en medicina estética con un enfoque personalizado. Con origen en Colombia y consolidada en España, su propuesta se centra en tratamientos que buscan potenciar el bienestar y la belleza natural de cada persona.

El equipo está formado por médicos estéticos, cosmetólogas y esteticistas con trayectoria nacional e internacional. “Cada paciente es único, por eso adaptamos los tratamientos a sus necesidades reales, con tecnología actual y un trato cercano”, explican desde la clínica.

Uno de los protocolos más demandados es la Limpieza Facial Splendor, una sesión de 90 minutos que incluye diagnóstico, limpieza profunda, exfoliación, oxigenación y cuidados posteriores. El tratamiento no es invasivo y permite retomar la rutina diaria de inmediato. “Lo diseñamos para que los efectos se noten desde el primer momento, sin necesidad de tiempos de recuperación”, afirman.

Antes de comenzar, se realiza una valoración médica para identificar el tipo de piel y sus necesidades específicas. Tras la sesión, se entregan recomendaciones personalizadas para mantener los resultados en casa, con rutinas sencillas de hidratación y protección.

“La clave está en acompañar a cada persona durante todo el proceso, desde la primera consulta hasta el cuidado posterior”, señalan. En un contexto donde los tratamientos estéticos se multiplican, apuestan por la cercanía, el diagnóstico riguroso y una idea clara: menos es más.