El secreto de mis amigas de pelo rizado para conseguir definirlo: esta crema de Cantu con manteca de karité

Por menos de seis euros, esta crema aporta brillo, suaviza e hidrata el cabello para conseguir unos rizos radiantes a diario

He escuchado miles de veces a mis amigas de pelo rizado quejarse de lo complicado que es cuidar su cabello. Lo cierto es que todas ellas siguen una estricta rutina capilar para evitar la deshidratación, los enredos o el temido encrespamiento, mientras que, al mismo tiempo, luchan por conseguir unos rizos bien definidos.

Sin embargo, en la última quedada, la conversación dio un giro de 180 grados tras el descubrimiento de este producto, que las ha ayudado a conseguir unos rizos perfectos. En concreto, se trata de la crema para cabello rizado de la marca Cantu, que suaviza, aporta brillo y define los rizos. A parte de su eficacia, también destaca por su bajo coste, ya que está disponible en Amazon por menos de seis euros.

Nutrición profunda para un cabello saludable

Esta crema para pelo rizado está diseñada para las personas que buscan productos capilares que cuidan la naturalidad del cabello. Elaborada con una fórmula rica en manteca de karité, proporciona una hidratación intensa y revitaliza cada fibra, mientras que, suaviza y da brillo natural a tu melena, para que luzcas unos rizos definidos y radiantes a diario.

Así lo corroboran quienes lo han probado: “No le doy más estrellas porque no se puede. Me ha dejado el pelo espectacular, con unos rizos que hacía mucho tiempo que no tenía, a causa de los superaclarantes. Me ha encantado y huele súper bien”.

Asimismo, fortalece, protege y ayuda a prevenir el quiebre y las puntas abiertas. Por ello, se recomienda aplicarla en las puntas para conseguir un cabello fuerte y lleno de vida.

Crema capilar para cabello rizado con manteca de karité. Cortesía de Amazon

Con un práctico dosificador para una fácil aplicación

Viene en un recipiente de 355 ml con dosificador para un uso sencillo y controlado; aplica la cantidad justa sin desperdicios. Simplemente, al salir de la ducha y tras desenredar el cabello, debes aplicarla sobre el pelo húmedo sección por sección. Si se necesita una hidratación adicional, también es posible usarla sobre el cabello seco.

Por otro lado, gracias a su tamaño y diseño sin fugas, puedes llevar este envase a cualquier parte siempre contigo, ya sea en un neceser, bolso o mochila.

Con más de 27.900 valoraciones en Amazon. Cortesía de Amazon

Más de cuatro estrellas y casi 28.000 valoraciones en Amazon

Se encuentra en el top 3 de las más vendidas, en la categoría cremas y lociones para el cuidado del cabello de Amazon, y de sus más de 27.000 valoraciones, el 64% de las compradoras le han dado la máxima puntuación.

“Tengo en mi baño todo tipo de frascos, de alta gama y media. Esta crema de peinado con alta hidratación y brillo es lo mejor que he tenido en años. He confiado en la valoración de otros clientes y lo recomiendo totalmente”, comenta, contenta con la compra, una usuaria.

Envase de 355 ml con dosificador. Cortesía de Amazon

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.