La calidad del aire mejora en Madrid, pero todavía no está en los niveles saludables que marca la OMS

La calidad del aire en Madrid ha mejorado, pero todavía no está en niveles saludables. Esa es la advertencia que hacen desde Ecologistas en Acción tras la reciente valoración que ha hecho el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida sobre la reducción de los gases de efecto invernadero en la capital. El Consistorio ha calificado los años 2024 y 2025 como los periodos de dióxido de nitrógeno “más bajos de la serie histórica” y ha atribuido el logro a la aplicación de las medidas contempladas en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. Desde 2010 y hasta 2021, la ciudad infringió los umbrales de dióxido de nitrógeno establecidos en el Valor límite anual de la directiva, cuyo máximo se fija en 40 microgramos por metro cúbico. Hoy no rebasa los 31 microgramos, según ha dicho el delegado de Urbanismo, Borja Carabante. Los ecologistas, sin embargo, matizan que el Ayuntamiento celebra el cumplimiento de una directiva que ya se queda corta frente al umbral establecido para 2030.

Juan Bárcena, responsable del Área de contaminación atmosférica de Ecologistas en Acción, critica que el Ayuntamiento celebra el cumplimiento de los valores límite que están vigentes actualmente sin fijarse en el avance que han tenido esos estándares y que recomienda una reducción mayor. Aunque reconoce ese cumplimiento, comenta que ya hay una nueva directiva que fija otros valores para 2030 (máximo 20 microgramos). También menciona que la OMS da un umbral máximo de 10 microgramos para una adecuada protección de la salud humana. “Lo que dice el Ayuntamiento es que cumplimos el valor límite de 40 microgramos ―y es verdad―, pero lo que tenemos que cumplir para el año 2030 es la mitad: 20 microgramos. Y lo que recomienda la OMS para una adecuada protección de la salud humana es 10 microgramos”.

Más información La reducción de las emisiones de efecto invernadero se estanca en España y complica su objetivo climático

Desde Ecologistas en Acción advierten de que si bien en este momento los valores de dióxido de nitrógeno en Madrid son más bajos de lo acostumbrado, “no quiere decir que sean valores buenos”. Bárcena opina que el Ayuntamiento envía un mensaje de cumplimiento con la legalidad. “Estamos algo mejor que antes y eso está bien”, acepta, pero afirma que se necesita un esfuerzo mayor para cumplir con la nueva directiva.

El balance, critica Bárcena, también omite los niveles de ozono, un contaminante que “está disparado” en Madrid. “Antes el ozono era una preocupación del verano, con picos entre junio y agosto, pero ahora está desde abril hasta octubre. El ozono está relacionado con el cambio climático, se trata de un contaminante secundario que no sale de los tubos de escape, sino que se forma a partir de reacciones químicas entre contaminantes precursores con la luz solar. “Así como estamos diciendo que el dióxido de nitrógeno está en los valores más bajos de la serie histórica, que no quiere decir que sean saludables, para el ozono es lo contrario”, apunta Bárcena.

El último Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero presentado por el Ayuntamiento subraya que Madrid ha reducido un 53,8% las emisiones totales desde el 2000. Atribuye este logro principalmente a la disminución de contaminantes del tráfico por carretera. En el conjunto del país, la disminución de la huella de carbono ha sido del 29,31% durante el mismo periodo. El Consistorio destaca que, si la comparativa se hace desde 2019, el descenso es del 27,9% en la capital, mientras que en España ha sido del 12,6%. Desde ese año, la población de la capital ha aumentado en 261.798 habitantes, pasando de los 3.5266.126 a los 3.527.924 empadronados a 1 de enero de 2025.

Desplazamiento de los gases

Javier Andaluz, coordinador de clima y energía de Ecologistas en Acción, se muestra escéptico frente a las reducciones que ensalza el Ayuntamiento: “Creemos que no se deben a una desaparición real de la emisiones de gases de efecto invernadero, sino a un desplazamiento evidente”. El experto dice que medidas como las zonas de bajas emisiones en el entorno urbano de la ciudad parecen eficaces, sin embargo, sostiene que las emisiones ahora están focalizadas en vías de circunvalación como la M30, la M40 o la M50. “Los desplazamientos que tradicionalmente pasaban por el centro de Madrid ahora lo hacen a través de estas vías paralelas”.

Los ecologistas coinciden en que no hay una política clara del Ayuntamiento ni de la Comunidad para alcanzar una reducción de emisiones que apunte más allá de lo que se obliga a nivel normativo. Juan Bárcena subraya que, al revisar la serie histórica, los valores de gases de efecto invernadero más bajos de los últimos años se dieron entre 2020 y 2021, que son los años de la pandemia. “Estuvimos confinados y ahí bajaron todos los contaminantes. No proponemos que para bajar el ozono confinemos a la gente, pero lo que sí decimos es que eso nos indica que tenemos un margen y que por lo tanto hay que tomar medidas”. Los ecologistas proponen, además de las zonas de bajas emisiones, incentivar el transporte público electrificado y aplicar una reducción general del tráfico rodado.