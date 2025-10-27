Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
Catástrofe de la dana

El tribunal superior valenciano tumba una querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana

El pseudosindicato, que acusaba de prevaricación a la magistrada, presentó una denuncia basada en recortes de prensa

Joaquín Gil
Joaquín Gil
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana —la catástrofe natural que dejó 229 muertos el 29 de octubre de 2024― esquiva su último obstáculo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado una querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la magistrada por un presunto delito de prevaricación —adoptar resoluciones injustas a sabiendas—, según un auto de este tribunal notificado este lunes.

En su resolución, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV reprocha a los querellantes que su denuncia se basara en recortes de prensa y “artículos de opinión”. “Las noticias periodísticas, aunque legítimas en la función que desarrollan, no legitiman a ninguna acción popular convertir el relato periodístico en un hecho punible desencadenante de un proceso penal”, razona el tribunal. Y añade que los artículos de la querella no son suficientes para “desacreditar a la instructora” ni atribuirle “ningún delito”.

Tras el respaldo de la Fiscalía, el TSJCV considera que “no existen indicios fundados” contra la instructora. Y sostiene que la magistrada no cometió prevaricación al expulsar de la causa a este sindicato el pasado mayo. La organización ultra atribuía a la jueza “irregularidades” y una línea de investigación “politizada”.

El tribunal también descarta delito en los fallos de Ruiz Tobarra sobre el abogado de uno de los dos ex altos cargos de Carlos Mazón investigados, el exdirector de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso. La instructora situó al letrado de este último, José María Bueno Manzanares, tras una “campaña difamatoria” diseñada para apartarla de la investigación y abrió un proceso sancionador contra él.

En la línea de Ruiz Tobarra, el tribunal reprocha ahora también que este abogado “haya llegado a afirmar ser el jefe de los servicios jurídicos de Manos Limpias” y, al mismo tiempo, ejercer la defensa de Argüeso. Bueno Manzanares niega a este diario ser el responsable legal de Manos Limpias, aunque admite que ha trabajado para esta organización en causas como la de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que indaga los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación; o el caso Ausbanc. Por esta causa, el Supremo absolvió el pasado año de extorsión y estafa, entre otros, al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard.

Sin rastro de “violencia”

El TSJCV niega, además, que Ruiz Tobarra cometiera en la instrucción un presunto delito de coacciones, como señalaba la querella que presentó el pasado julio el sindicato. “La magistrada, por su condición de juez de instrucción, está legítimamente autorizada para dirigir el procedimiento. No consta la existencia de ningún tipo de violencia”, alega el tribunal.

En su auto, el TSJCV también cortocircuita las teorías para desacreditar a Ruiz Tobarra divulgadas en medios digitales. Una de ellas: la supuesta injerencia en las pesquisas del marido de la jueza, el también magistrado Jorge Martínez. OKDiario llegó, incluso, a publicar que la pareja de la funcionaria interrogó a una víctima de la inundación. El tribunal no ve anómalo que el matrimonio de jueces quede en los juzgados. “Lo que realmente no encontramos censurable, dado que si como se dice son marido y mujer y ambos trabajan en el mismo edificio, no encontramos motivo para que, con frecuencia, pase a recoger [a la magistrada], la visite o compartan sus periodos de descanso”, concluye la resolución. Un auto que se puede recurrir ante la propia Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.

El último varapalo a Manos Limpias, que ha llegado a defender la tesis de que el Gobierno oculta el número real de muertos de la dana, se suma a otros reveses que ha sufrido este sindicato. En enero, otro juzgado archivó dos denuncias contra organismos gubernamentales como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Valenciana de Emergencias, dependiente de la Generalitat.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Joaquín Gil
Joaquín Gil
Joaquín Gil - twitter
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Aemet dana Valencia

Mazón mantuvo su agenda el día de la dana pese a encargar ya por la mañana un informe sobre la gravedad de la riada

Joaquín Gil | Valencia

Cómo, dónde y a qué hora murieron las 229 víctimas de la dana

Julio Núñez / Guiomar del Ser / Joaquín Gil / Laura Llach / Braulio García Jaén | Valencia / Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
escaparate
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
escaparate
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
escaparate
El paraguas más vendido de Amazon que aguanta vientos de más de 136 km por hora. SOLO 17,99€
El paraguas más vendido de Amazon que aguanta vientos de más de 136 km por hora. SOLO 17,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_