Chutes de chocolate en forma de huevo y otras figuras para Pascua

No hay Pascua sin chocolate. Lo que un día se celebró con un sencillo bollo con un huevo duro, se ha convertido en un chute de chocolate por un tubo, con las figuras reinando en los escaparates de las pastelerías desde hace unos días. Este fin de semana las ventas ya aumentarán. Aunque la tradición fija el lunes de Pascua como día para tomarlas, el chocolate aguanta bien y hay que ser previsores para encontrar la más deseada por los ahijados. No hay mejor sitio para comprarlas que las pastelerías y chocolaterías de barrio, cada uno la que tenga en su radar, para apoyar el comercio local de Barcelona.

Luego están las más reconocidas, que ganan concursos manteniendo la tradición, como La Colmena, en Ciutat Vella (plaça de l’Àngel, 12), que se llevó el primer premio del concurso La millor mona de Pasqua de este año con el laborioso loro de Jack Sparrow; o L’Atelier (carrer Viladomat, 140), que quedó segundo con un gran huevo de chocolate blanco del que salía una salamandra inspirada en Gaudí. La tercera ganadora se elabora en Mimpi, una pastelería de Sabadell.

Desde hace cuatro años también se puede comprar en las pastelerías del Gremio de Barcelona la mona de la ciencia, que este año es una astrónoma de chocolate blanco que contempla el universo desde un telescopio. Se trata de un proyecto con la Universitat de Barcelona para promover las inquietudes científicas entre los más pequeños y jóvenes. El valor añadido de esta mona es que incluye un código QR para acceder a contenidos divulgativos y descubrir el campo de investigación de la astronomía, desde el sistema solar hasta la vida de las estrellas o la evolución del universo.

Chocolate modernista

Para celebrar el año del centenario de la muerte del arquitecto más representativo del modernismo, el Gremio de Pastelería de Barcelona ha organizado una exposición de huevos de chocolate inspirados en el Park Güell en la Sala Hipòstila, que se puede ver hasta el 9 de abril. Diez maestros chocolateros celebran así el centenario de Gaudí y dan visibilidad a la designación de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura este 2026. Son auténticas filigranas que merecen una visita y podéis dejar vuestro voto. El ganador será indultado de ser devorado y se expondrá en el Museu de la Xocolata.

La pastelera Saray Ruiz con su propuesta de huevo inspirado en Gaudí. GIANLUCA BATTISTA

Las figuras no tienen competidor en espectacularidad, pero a veces apetece más degustar un buen chocolate con una sencilla forma de huevo o animal. En este caso, hay que acudir a dos chocolateros más artesanos todavía, porque elaboran su propio chocolate de principio a fin, empezando por la compra del cacao, que transforman en sus obradores hasta obtener la pasta con que moldearán tabletas y otros productos, como los de Pascua. Kina está en Gràcia (carrer Santa Eugènia, 29) y este año presenta un buen surtido de huevos de diferentes tamaños y figuras de animales de chocolate que sabe a puro cacao porque no lleva ni añadidos ni vainilla. También la nueva tienda Catcao (carrer Rocafort, 9) tendrá estos días una mona de brioche con huevo de chocolate bean to bar.

Talleres para todos

Si lo vuestro es poner las manos en la masa, en Kina ofrecen varios talleres para descubrir el auténtico chocolate y elaborar vuestras propias tabletas y otros productos, así como descubrir el movimiento bean to bar, que va ganando fans en la ciudad, que también cuenta con establecimientos para descubrirlo como Lot (Bailèn, 43). En el Museu de la Xocolata también encontraréis talleres pensados para que los más pequeños decoren sus huevos de Pascua, que incluyen una visita a este templo para los más golosos, donde pueden descubrir toda la historia del chocolate.