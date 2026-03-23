Cómo cae la Semana Santa según el calendario laboral y qué comunidades disfrutan el 6 de abril

El Cabildo de Córdoba se suma a la iniciativa del 'Tramo Azul' para acercar la Semana Santa a personas con autismo

El Viernes Santo es el 3 de abril. Se trata de una de las nueve festividades nacionales que son de carácter obligatorio para todas las comunidades autónomas

El primer descanso de 2026 después de las Navidades ya está aquí. Muchos son los trabajadores que, con tiempo, han planificado sus vacaciones de Semana Santa. Aquellas familias con niños sabrán que, según el calendario educativo, a partir del 27 de marzo los menores ya no tienen clases. Es el momento ideal para celebrar las procesiones religiosas, música y gastronomía de España con los programas culturales que cada ayuntamiento ha organizado para la ocasión.

Este año el esperado Viernes Santo cae el 3 de abril. Se trata de una de las nueve festividades nacionales de carácter obligatorio para todas las comunidades autónomas y no pueden ser sustituidos.

Sin embargo, el jueves 2 de abril de 2026 es uno de los festivos opcionales, es decir, que pueden ser adoptados por las comunidades autónomas o sustituidos por otros días que prefieran los gobiernos regionales. Todas la comunidades autónomas, menos Cataluña y la Comunidad Valenciana, disfrutarán de este día libre.

Después del fin de semana, el 4 y 5 de abril, hay varias comunidades autónomas que aún tienen un día más festivo; el lunes 6 de abril, también conocido como el Lunes de Pascua. Estas son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, el País Vasco, Navarra y La Rioja.

Más festivos

En abril hay otro festivo a finales de mes, el 23 de abril, que únicamente disfrutan dos comunidades autónomas: Aragón y Castilla y León. Para el resto de trabajadores, habrá que esperar a mayo para poder descansar en otro festivo nacional obligatorio, el 1 de mayo o Fiesta del Trabajo. Uno de los cuatro puentes largos que tiene este calendario laboral.

Le sigue el 2 de mayo que cae en sábado. Conviene dejar claro que, a día de hoy, ninguna sentencia del Tribunal Supremo ha establecido todavía que, con carácter general, los trabajadores con jornadas de lunes a viernes y descanso en fines de semana tengan derecho a recuperar un festivo que caiga en sábado o a que la empresa les compense dicho festivo de alguna manera.