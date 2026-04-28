Azcón niega en su investidura que la “prioridad nacional” del PP discrimine por nacionalidad

A las 9.54 de este martes entró al hemiciclo de las Cortes de Aragón el aspirante del PP a las últimas elecciones, Jorge Azcón, para ofrecer su discurso como candidato a la investidura. A las 9.56, la portavoz del PSOE y líder de la oposición, Pilar Alegría, se acercó a su escaño para saludarle con dos besos. A las 9.58 irrumpía en escena el líder aragonés de Vox, Alejandro Nolasco. Pero, pese a haber firmado un pacto de Gobierno conjunto, el diputado ultra no se acercó a estrechar la mano de su futuro compañero en el Ejecutivo aragonés. Tampoco aplaudió después durante la comparecencia del futuro presidente de la comunidad, que defendió sobre la tribuna un acuerdo sellado sobre “una mayoría histórica” de “ambas fuerzas”. A las 10.55, Azcón quiso mencionar expresamente el principio que la extrema derecha ha arrancado al PP y que ha generado un enorme ruido interno en el partido: la “prioridad nacional”.

“En materia social, el acuerdo de Gobierno que rubricamos Partido Popular y Vox incluye medidas concretas para que los aragoneses no se vean postergados en el acceso a ayudas públicas que se financian mediante sus impuestos”, afirmó entonces Azcón. “Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este es un principio fácil de entender: que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deban acreditar, de acuerdo a las distintas baremaciones, una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven”, desgranó el candidato. “Este es el sentido claro de esa prioridad nacional recogida en nuestros acuerdos: que los baremos de acceso a las ayudas sociales respeten escrupulosamente las leyes, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad”.

Azcón no solo no eludió el concepto que el PP ha asumido para desbloquear los gobiernos autonómicos en juego, y que ha provocado críticas dentro del propio Partido Popular, sino que el candidato a la investidura mencionó el principio importado de la extrema derecha francesa ex profeso y a conciencia. Lo hizo para mitigar la polémica y para subrayar detenidamente que el criterio de la “nacionalidad” no viene recogido en el pacto firmado con Vox, como se constata en el texto presentado el miércoles pasado ante los medios de comunicación, sino que se tendrán en cuenta otros baremos que acrediten un mayor “arraigo” en la comunidad a la hora de conceder determinadas prestaciones públicas.

Conforme a esos argumentos, Azcón se dirigió después a la bancada socialista y pidió a las fuerzas de izquierda no “rasgarse las vestiduras” ante la “prioridad nacional” incluida en el pacto de Gobierno de PP y Vox. “Estos criterios llevan operativos en España desde tiempos de Felipe González”, defendió el candidato del PP. “Y a pesar de su crítica demagógica, a pesar de que ustedes los aplican en las comunidades donde gobiernan, porque es lógico y es justo que los gobiernos ayudemos a quienes tienen arraigo y contribuyen con sus impuestos”, remachó Azcón.

La portavoz socialista, Pilar Alegría, saluda a Jorge Azcón, antes del debate de investidura. Javier Cebollada (EFE)

Previo a esta jornada en las Cortes de Aragón, Vox también ha reconocido ya que el origen de la persona no estará entre los parámetros para puntuar más o menos a un ciudadano que solicite una ayuda. “No estamos poniendo una prioridad según el pasaporte”, verbalizó el secretario general de los ultras, Ignacio Garriga, el viernes pasado en una entrevista en La 2 de Cataluña. “Se tienen que reunir una serie de requisitos y unas cosas puntúan más que otras: si trabajas cerca del colegio de tu hijo, tienes más puntos; si tienes hermanos en el colegio, tienes más puntos…”, agregó Garriga.

Los baremos

Todavía está por ver cómo se plasma en normativas concretas lo pactado e incorporado al acuerdo de gobierno. De antemano, según consta en los documentos, no se incluirá en esas futuras normas el baremo de la nacionalidad para premiar a un ciudadano español frente a otro inmigrante cuando solicite ayudas y prestaciones públicas. Sí se ponderarán otros baremos como el empadronamiento en la comunidad o los años de cotización en el territorio. Por tanto, muchos de esos requisitos que impliquen ese arraigo o apego a Aragón inevitablemente implicarán que se priorice en buena parte de los casos a los españoles sobre los inmigrantes.

¿Por qué? Porque es más común que un español consiga más puntos en esas solicitudes, ya que es más común que esa persona lleve más años empadronada en Aragón, que haya ido al colegio, que sus padres residan también en la comunidad o que haya cotizado más tiempo. Y, por tanto, será más fácil que un aragonés residente en la comunidad obtenga una mayor puntuación en una petición concreta que un inmigrante regular que viva en territorio aragonés.

El presidente de Vox y portavoz del partido, Alejandro Nolasco (a la derecha), y la expresidenta de las Cortes Marta Fernández, este martes. Javier Cebollada (EFE)

Más allá de la “prioridad nacional”, Azcón pronunció un discurso de algo más de hora y media, continuista con su primera legislatura, cuyo mandato finalizó abruptamente con la convocatoria de elecciones anticipadas por la imposibilidad de aprobar unos presupuestos. Una motivación alegada por el barón del PP y que este martes utilizó para cargar contra Pedro Sánchez. “Cualquier gobernante con un mínimo sentido del deber y la moral entiende que la imposibilidad de presentar unas cuentas de forma reiterada obliga a convocar elecciones para que los ciudadanos expresen su voluntad al respecto”, señaló el candidato del PP. “Eludir esta responsabilidad, como lleva haciendo durante años el presidente del Gobierno de España, no es más que una expresión antidemocrática, la demostración irrefutable de que es el interés personal el que antepone al interés general. La prioridad del presidente del Gobierno es exclusivamente lo personal”, apreció Azcón, utilizando la palabra “prioridad” contra La Moncloa.

Entre otras cuestiones, el presidente en funciones destacó las bajadas de impuestos en la comunidad, la “mejora de infraestructuras en sanidad”, el impulso de Aragón como centro “tecnológico decisivo” de España con la llegada de grandes proyectos internacionales, la gratuidad en la educación infantil o “menos imposiciones” para el campo. Azcón habló desde la tribuna de las Cortes de Aragón, en el Palacio de la Aljafería, rodeado de unas medidas de seguridad más estrictas que durante la celebración de otros plenos. No hubo protestas en el exterior. Dentro, en el palco del público, siguieron la comparecencia cargos autonómicos y nacionales, como el senador autonómico del Partido Popular Eloy Suárez, que el próximo 13 de mayo dejará la Cámara alta en favor de Vox, a quienes han cedido un senador autonómico como parte del pacto. El Senado perderá así a Suárez, figura de larga trayectoria política en el PP y mediático presidente de la comisión de investigación del caso Koldo.

El resto de grupos intervendrá ya este miércoles y luego se producirá la votación: Azcón saldrá investido por 40 votos a favor de los 67 de las Cortes 26 del PP —que bajó en dos escaños y 14 de Vox que dobló su resultado—. Junto a la “legalidad” de la “prioridad nacional”, Azcón aseguró que “Aragón necesita seguir recibiendo de forma legal y ordenada a personas de otros países que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza, quienes vengan legal a aportar merecen y deben recibir el apoyo de nuestro sistema”. Fue entonces cuando Nolasco torció el gesto, desde su escaño, y habló con su compañera de bancada, Carmen Rouco. La diputada de Vox le enseñó unas anotaciones que había hecho en su libreta mientras el candidato del PP se expresaba sobre la “prioridad nacional” y la inmigración. El líder aragonés ultra tampoco se acercó a saludar al candidato del PP al término del discurso. Pese a las distancias físicas, Nolasco se jactó ante los medios de comunicación de su éxito por los términos del acuerdo. “Nos ha parecido muy acertado que gran parte de las políticas de Vox estén en el Gobierno”, sostuvo al valorar el discurso de Azcón.