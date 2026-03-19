Salvador Illa no descarta dar “más pasos” para resolver el conflicto con los profesores

El conflicto con los profesores se ha colado este miércoles, con el permiso del debate sobre los Presupuestos, en la sesión de control del Parlament. Los partidos de la oposición han reclamado al president Salvador Illa que el Govern vuelva a sentarse a la mesa y cerrar un acuerdo con la mayoría de sindicatos, y no solo con CC OO y UGT, minoritarios en la educación pública, y dar respuesta así a las protestas masivas de los docentes. Illa ha tirado de la ambigüedad para asegurar que no todo está cerrado: “Hemos dado pasos para mejorar esto [la situación del profesorado]. ¿Hay que dar más pasos? Por descontado que sí. ¿El Govern los dará? Por descontado que sí”.

Tras semanas de negociación, el Govern sorprendió la semana pasada con un acuerdo con CC OO y UGT para invertir 2.000 millones de euros en cuatro años (que no se sabe cómo se lograrán) y que implica un aumento de un 30% de ese complemento autonómico de aquí a cuatro años, una indemnización de 50 euros por noche para los docentes que vayan de colonias, un inicio del descenso de las ratios en ESO en los centros de alta y máxima complejidad, más recursos para la educación inclusiva o una reducción drástica de las plazas perfiladas (las que diseñan las direcciones para elegir al profesor que más se ajuste a su proyecto educativo).

Educación tenía prisa para firmar un acuerdo para evitar que esta semana se produjese una huelga tan masiva como la del pasado 11 de febrero. Pero el Govern erró el cálculo y se ha topado con el efecto contrario: ánimos todavía más encendidos del profesorado y manifestaciones multitudinarias durante toda la semana en diferentes puntos del territorio. Los sindicatos mayoritarios, contrarios al pacto, han pedido desde el primer minuto al Departamento de Educación que vuelva a sentarse en la mesa de negociación.

Este miércoles lo han hecho los partidos. La CUP ha acusado al Govern “de cerrar el pacto de espaldas a la mesa”, de avivar el conflicto y de que las medidas “no se notarán el curso que viene”, sino a partir de 2028. Por su parte, Junts ha acusado al Govern de firmar el pacto “solo con una parte” del profesorado y de haber “querido cantar victoria antes de acabar el partido”. “¿Cómo puede ser que el Govern nos lo venda el pacto como histórico y los profesores no se lo compran? La contundente respuesta de los profes a su acuerdo en una enmienda a la totalidad”, ha rematado la diputada Anna Erra.

Illa ha defendido que “Cataluña tiene buenos maestros que están trabajando en situaciones difíciles” y se ha comprometido a explicar más el acuerdo y también a dar “más pasos” para mejorar las condiciones de los docentes. Pero el president no ha concretado qué tipos de pasos son estos y ha tirado de ambigüedad para intentar también calmar la tensión con el colectivo del profesorado. De hecho, uno de los puntos del acuerdo establece que el Govern puede revisar al alza las mejoras, si hay disponibilidad presupuestaria.

El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, (que sustituye a la consejera de Educación, Esther Niubó, en baja médica), también ha tenido que responder a las preguntas de la oposición, recordando que se trata de un problema histórico. “El Govern es consciente de la situación de las aulas y de que vienen arrastrándose desde hace años […] Este gobierno escucha los docentes y extiende la mano en la comunidad educativa con vocación de diálogo, pero lo que no hará es condenar a la comunidad educativa a estar paralizada. Dalmau ha recordado tres de los puntos del acuerdo: “reducir las ratios a 20, aumentar recursos para la inclusiva y incrementar salarios”. Y ha vuelto a destacar que, tras la subida salarial, en 2029 los profesores catalanes “pasarán de ser los tercer más mal pagados del Estado a los tercer mejor pagados”.

Sindicatos y profesores recelan de estos pactos, recordando que las ratios ya se redujeron a 20 en infantil y primaria hace cuatro años, mientras no se ha concretado cómo será en la ESO. También consideran inconcreto e insuficiente el aumento de plantilla para la educación inclusiva y del complemento salarial. Asimismo, acusan al Govern de manipular las estadísticas porque en al comparativa de salarios con otras comunidades en 2029, se usan datos actualizados de Cataluña, pero no del resto.

Tercer día de huelga

El sindicato mayoritario, Ustec, ha vuelto a pedir este miércoles al Govern que vuelva a sentarse a negociar pedido “ante el desconcierto con los presupuestos y la incapacidad de gestión” en las diferentes crisis que hay abiertas, como los agricultores o los médicos. Ustec considera que el Govern debe hacer un gesto ante la “nueva demostración de fuerza” en las calles que ha mostrado el colectivo.

Los profesores siguen esta semana con su tercer día, de cinco, de huelga convocada. Este miércoles los docentes que han salido a la calle son los de Lleida, la Cataluña central y los Pirineos. La semana se inició con la protesta centrada en el Barcelonès y Baix Llobregat, con un alto seguimiento en los centros educativos y miles de profesores -8.000 según la Guardia Urbana, 25.000 según los sindicatos- manifestándose en Barcelona. Mañana jueves la protesta se traslada al Maresme y el Vallès, y el viernes culminará con una huelga en toda Cataluña, que se espera que sea mayoritaria, como la del 11 de febrero.